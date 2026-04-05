Da li treba čupati sede vlasi? Evo zašto frizeri to smatraju ozbiljnim rizikom!
Sede vlasisu prirodan deo procesa starenja i nešto sa čim se većina ljudi neminovno susreće. Ipak, mnogi imaju naviku da prvu sedu dlaku odmah izvuku, verujući da će tako rešiti problem.
Stručnjaci upozoravaju da to nije dobro rešenje – naprotiv, čupanje sede vlasi može dovesti do oštećenja kose i folikula, bez ikakvog stvarnog efekta na pojavu novih sedih dlaka.
Zašto ne treba čupati sede vlasi
Kada dlaka osedi, to znači da su pigmentne ćelije u njenom folikulu već prestale da rade. Čupanje te vlasi neće sprečiti pojavu novih – iz istog folikula će ponovo izrasti nova, ali i dalje seda dlaka.
Čupanje je zapravo beskorisno – ne utiče na proces starenja kose, već samo odlaže neizbežno.
Još važnije, čupanje može oštetiti folikul. U nekim slučajevima, folikul može potpuno prestati da proizvodi dlake, što može dovesti do proređivanja kose.
Negativne posledice čupanja
Redovno čupanje može izazvati ozbiljne probleme:
- oštećenje folikula kose
- infekcije kože glave
- stvaranje ožiljaka
- pojava praznina i proređene kose
Osim toga, nove sede vlasi koje izrastu mogu imati grublju i drugačiju teksturu, pa postaju još uočljivije.
Šta je najbolje uraditi kada primetite sede vlasi
Stručnjaci savetuju nekoliko bezbednijih opcija:
- ignorisati sede vlasi – potpuno prirodan proces
- ofarbati kosu ako vam smetaju
- pažljivo odseći dlaku, umesto čupanja
Prihvatanje sedih vlasi je takođe sve češći izbor, jer se smatraju znakom zrelosti i iskustva.
Čupanje sede dlake nije rešenje – ono ne zaustavlja proces, a može oštetiti kosu i dovesti do problema sa rastom. Umesto toga, bolje je izabrati negu, bojenje ili jednostavno prihvatanje prirodnih promena.
VIDEO: Prirodna farba za sedu kosu: