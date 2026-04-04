"Koja je razlika između smeđih i belih jaja?", pitanje je koje se pojavilo na Reditu pred Uskrs i izazvalo niz komentara.

"Osim njihove boje? Ubeđen sam da su smeđa jaja zdravija, ali baš pre neki dan sam čuo da se ne razlikuju od belih jaja. Da li je to istina?", glasila je objava.

Kutija za jaja, jaja
Foto: Derek Phillips / Alamy / Profimedia

Mnogi ljudi imaju svoje preferencije kada je u pitanju boja jajeta. Mnogi veruju da su smeđa jaja zdravija ili prirodnija, dok drugi misle da su bela jaja čistija ili jednostavno ukusnija. A da li se razlike između smeđih i belih jaja odnose samo na ljusku?

Jaja dolaze u različitim bojama

Kokošja jaja mogu da imaju različite boje, a one zavise od rase kokoške.Različite boje ljuske nastaju zbog pigmenata koje koka proizvodi. Glavni pigment u smeđim jajima zove se protoporfirin IX i nastaje iz hema, jedinjenja koje daje krvi crvenu boju.

braon i bela jaja
Foto: Profimedia

Iako genetika najviše određuje boju jajeta, i drugi faktori mogu da imaju uticaj, na primer - kako koke, koje polažu smeđa jaja, stare, jaja postaju veća i svetlije boje.

Okruženje u kojem kokoška živi, ishrana i nivo stresa mogu takođe donekle da utiču na boju ljuske. Ovi faktori mogu da učine nijansu svetlijom ili tamnijom, ali ne menjaju samu boju. Rasa je i dalje glavni faktor kada je u pitanju boja jajeta.

bela i braon jaja
Foto: Profimedia

Da li su smeđa jaja zdravija od belih?

Ljudi koji više vole smeđa jaja često ih jedu zato što veruju da su ona zdravija i prirodnija. Međutim, istina je da su sva jaja nutritivno vrlo slična, bez obzira na veličinu, kvalitet ili boju, piše Healthline.

I smeđa i bela jaja su zdrava. Jedno prosečno jaje sadrži puno vitamina, minerala i visokokvalitetnog proteina, sve to u manje od 80 kalorija. Naučnici su upoređivali smeđa i bela jaja kako bi videli da li postoji razlika. Više studija je pokazalo da boja ljuske ne utiče značajno na kvalitet ili sastav jajeta.

(Kurir.rs/ Mondo)

Ne propustiteŽenaEvo zašto vam jaja pucaju prilikom kuvanja: Greške koje svi prave i saveti kako da to izbegnete!
kuvana jaja
ŽenaEvo kada je pravo vreme da kupite jaja za Uskrs: Ne čekajte poslednji čas, a pravilo "što svežije to bolje" je zabluda
Kutija za jaja, jaja
ŽenaRuskinje uvek imaju najlepša crvena jaja: Dodaju samo 1 stvar u šerpu i dobijaju boju koja sija poput rubina
Crvena jaja u pletenoj korpi
ŽenaZlatna uskršnja jaja prave se za 30 minuta i svi će vas pitati za tehniku, a trik je genijalan
Uskršnja jaja sa zlatnim motivima

Video: Najlepša uskršnja jaja na staromodan način

Najlepša uskršnja jaja na staromodan način! U selu Katrga domaćice koriste tradicionalne načine ukrašavanja: Listove deteline, maslačka, bokvice... Izvor: Kurir televizija