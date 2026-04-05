Jednostavno se pravi, a bogata je brojnim zdravim sastojcima zbog čega je godinama u samom vrhu popularnosti među salatama.
Moravska salata idealna za prolećni detoks: Uživaćete u svakom zalogaju
Moravska salata već godinama izuzerno je popularna, toliko da je sa trona skinula i urnebes i šopsku. Jednostavno se bravi, a sadrži brojne blagodetne sastojke. Donosimo vam recept koji ćete sa uživanjem spremati.
Sastojci:
- 3 zrela paradajza
- 2 sveže paprike
- 1 glavica crnog ili 2-3 čena belog luka
- So po ukusu
- 2 kašike sirćeta (jabukovo ili vinsko)
- 3 kašike ulja (suncokretovo ili maslinovo)
- Po želji: peršun, feferoni, krastavac
Priprema
Paradajz i paprike seckajte na kockice, luk sitno naseckajte. Sve pomešajte, dodajte sirće i ulje, posolite i ostavite deset minuta. Po želji, salata se može rashladiti.
