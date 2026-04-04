Savetnica za veze Anabel Najt i seksualna terapeutkinja Li Noren izdvojile su nekoliko stvari koje mogu narušiti povezanost i stvoriti nelagodu u spavaćoj sobi. Kako ističu, u intimnim trenucima najvažniji su osećaj sigurnosti, opuštenost i međusobno poštovanje. Prema njihovim rečima, ovo su pitanja koja bi trebalo izbegavati:

„Jesi li blizu?“

Ovo pitanje može stvoriti pritisak i ostaviti utisak nestrpljenja ili nezainteresovanosti. Najt objašnjava: „Bez obzira na pol, sam čin može biti veliki izvor anksioznosti. Ovim pitanjem stvarate pritisak, pa se partner može osetiti nesigurno ili necenjeno“, prenosi Tyla. Takav pritisak može otežati opuštanje, pa čak i odložiti vrhunac. Noren savetuje da je bolje fokusirati se na ono što partnera uzbuđuje, jer to prirodno može ubrzati stvari.

„Zašto tako teško dišeš?“

Ovakvo pitanje može izazvati nelagodu i skrenuti fokus sa trenutka. Noren ističe: „Time šaljete poruku da sa osobom nešto nije u redu, što nikada nije privlačno niti ljubazno.“ Dodaje da takav komentar može prekinuti osećaj povezanosti i usmeriti pažnju na nesigurnosti. Najt napominje da je dublje disanje tokom fizičke aktivnosti sasvim normalno, ali ako postoji stvarna zabrinutost, bolje je to proveriti na nežan način.

Pokazivanje gađenja (neverbalno)

Iako nije reč o pitanju, ova reakcija može biti još štetnija od reči. Najt upozorava: „Videti takav izraz lica u trenutku ranjivosti može dovesti do osećaja odbačenosti i gubitka poverenja.“ Takva reakcija može dugoročno narušiti odnos i smanjiti bliskost. Noren savetuje da je bolje nežno predložiti promenu ili pohvaliti ono što vam se dopada.

„Je l' ti ovo prvi put?“

Ovo pitanje može delovati ponižavajuće i stvoriti osećaj nesigurnosti. Noren kaže: „To je jasan znak da niste impresionirani.“ Najt dodaje da je takvo pitanje nepotrebno i da može izazvati nelagodu, naročito kod manje iskusnih osoba. Naglašava da se o takvim temama razgovara unapred i sa poštovanjem.

„Da li je normalno da se toliko znojiš?“

Ovo pitanje može izazvati stid i nesigurnost. Najt objašnjava: „Znojenje je prirodna reakcija tela tokom fizičkog napora i nije nešto što osoba može da kontroliše.“ Takav komentar može učiniti da se partner oseća kao da sa njim nešto nije u redu. Umesto toga, važno je zadržati fokus na pozitivnom iskustvu i međusobnoj povezanosti.

