Sofija Kralov veoma je poznata influenserka koja je udata za milionera. Ona na svojim profilima na društvenim mrežama deli brojne savete i detalje iz privatnog života.

Sofija Kralov Foto: sofiakralow/Instagram

Sofija, čiji muž poseduje "imperiju parfema svetske klase", veruje u "manifestaciju" i tvrdi da je tako došla do svog muža.

- Živim u svom manifestovanom svetu snova gde se ostvaruje sve što želim, rekla je ona.

Sofija šaljivim videima pokazuje i da nekad ipak treba paziti šta i kako želite.

 Iako uživa u bogatstvu svog supruga, vlasnika „svetski poznatog parfemskog carstva“, Sofija priznaje da njen život ima i određena ograničenja:

„Moj muž ima stroga pravila za mene, ali meni prija da ih poštujem“, rekla je u jednom od snimaka.

„Živim u svom svetu snova u kojem se sve što poželim ostvari", objasnila je.

Sofija Kralov i njen muž milijarder Foto: printscreen/tiktok/sofiakralow

Sofija je izazvala buru komentara kada je poručila ženama da „podignu svoje standarde“ i da nikada ne izlaze sa siromašnim muškarcima.

„Vaš dnevni podsetnik da nikada ne izlazite sa muškarcem bez para“, napisala je uz video u kojem pokazuje snopove novca, luksuzne torbe i novi Lamborghini.

Mnogi su je zbog toga nazvali „površnom“ i „nazadnom“.

Ne propustitePop kulturaPlatila 3.7 miliona za 15 minuta sa Beli-begom: Ljudi u šoku na šta je pristala zvezda Sulejmana Veličanstvenog
Burak Ozčivit
ŽivotJeziva misterija nestanka naslednice čokoladnog carstva: Mašina za mlevenje mesa pronađena, ali njeno telo nije nikada, u sve je umešan trgovac konjima
Helen Brač
ZanimljivostiBogatašica 24 godine nije izašla iz sobe hotela: Menadžeri su zatekli njenu mrtvu sestru i užas na sve strane
Herald Square hotel
Pop kulturaMilica udata za misterioznog milionera u skupocenoj bundi čestitala Uskrs: Nije zaboravila na veliki praznik, a evo šta je poručila
Milica Polskaja

Mladoženja milioner odbio da da novac trubačima Izvor: Kurir televizija