Sofija Kralov veoma je poznata influenserka koja je udata za milionera. Ona na svojim profilima na društvenim mrežama deli brojne savete i detalje iz privatnog života.

Sofija, čiji muž poseduje "imperiju parfema svetske klase", veruje u "manifestaciju" i tvrdi da je tako došla do svog muža.

- Živim u svom manifestovanom svetu snova gde se ostvaruje sve što želim, rekla je ona.

Sofija šaljivim videima pokazuje i da nekad ipak treba paziti šta i kako želite.

Iako uživa u bogatstvu svog supruga, vlasnika „svetski poznatog parfemskog carstva“, Sofija priznaje da njen život ima i određena ograničenja:

„Moj muž ima stroga pravila za mene, ali meni prija da ih poštujem“, rekla je u jednom od snimaka.

Za sebe kaže da živi u „manifestovanom snu“.

„Živim u svom svetu snova u kojem se sve što poželim ostvari", objasnila je.

Sofija je izazvala buru komentara kada je poručila ženama da „podignu svoje standarde“ i da nikada ne izlaze sa siromašnim muškarcima.

„Vaš dnevni podsetnik da nikada ne izlazite sa muškarcem bez para“, napisala je uz video u kojem pokazuje snopove novca, luksuzne torbe i novi Lamborghini.

Mnogi su je zbog toga nazvali „površnom“ i „nazadnom“.