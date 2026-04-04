Sofija je godinama priželjivala da se uda za milionera, a kada je uspela poručila svima: "Pazite šta želite"
Sofija Kralov veoma je poznata influenserka koja je udata za milionera. Ona na svojim profilima na društvenim mrežama deli brojne savete i detalje iz privatnog života.
Sofija, čiji muž poseduje "imperiju parfema svetske klase", veruje u "manifestaciju" i tvrdi da je tako došla do svog muža.
Sofija šaljivim videima pokazuje i da nekad ipak treba paziti šta i kako želite.
Iako uživa u bogatstvu svog supruga, vlasnika „svetski poznatog parfemskog carstva“, Sofija priznaje da njen život ima i određena ograničenja:
„Moj muž ima stroga pravila za mene, ali meni prija da ih poštujem“, rekla je u jednom od snimaka.
„Živim u svom svetu snova u kojem se sve što poželim ostvari“, objasnila je.
Sofija je izazvala buru komentara kada je poručila ženama da „podignu svoje standarde“ i da nikada ne izlaze sa siromašnim muškarcima.
„Vaš dnevni podsetnik da nikada ne izlazite sa muškarcem bez para“, napisala je uz video u kojem pokazuje snopove novca, luksuzne torbe i novi Lamborghini.
Mnogi su je zbog toga nazvali „površnom“ i „nazadnom“.