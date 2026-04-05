Praznik Cveti, kojim se obeležava ulazak Isusa Hrista u Jerusalim, slavi se nedelju dana pre Uskrsa i uvek "pada" nedelju dana pre Uskrsa. U pravoslavnoj tradiciji ovaj dan ima posebno mesto jer nosi radost zbog Hristovog dolaska, ali i najavljuje dane njegovog stradanja, i bogat je običajima koje naš narod odvajkada poštuje. Jedan od običaja posebno se odnosi na devojke.

U srpskom narodu praznik Cveti bogat je običajima koji simbolizuju proleće, obnovu života i duhovno očišćenje. Tog dana, kako tradicija nalaže, trebalo bi ustati rano, ubrati prolećno cveće i isplesti venčiće. Devojke i deca od ranog jutra beru cveće i prave vence koje nose na glavi ili stavljaju na vrata kuće, verujući da će im to doneti zdravlje, sreću i napredak tokom cele godine.

U našem narodu se veruje da bi devojke koje nisu pronašle ljubav trebalo da na Cveti ustanu pre zore, uberu cvet i pomole se da im ljubav dođe u život.Veruje se, takođe, da će se do naredne godine sigurno udati za muškarca kojeg vole.

Posebno mesto ima i običaj umivanja vodom u kojoj je prenoćilo cveće. Veruje se da takva voda donosi lepotu, svežinu i štiti od bolesti. Ovaj običaj podseća na događaj iz Jevanđelja, kada je narod Isusa Hrista dočekao palminim granama.

Cveti predstavljaju simbol ulaska u završnicu Velikog posta, ali i praznik nade, života i pobede svetlosti nad tamom.

