Vanilice su se ponovo vratile u modu te spadaju među popularnijim sitnim kolačima . Jednostavno se prave te su pogodne i za kuvare početnike. Ako ste se i vi uželeli ove domaće poslastice, donosimo vam jednostavan recept koji će vas oduševiti.

Iako se vanilice mogu zamesiti kao klasično testo tako što rukom zamesite sve sastojke, ukusnije će biti ako prvo mikserom umutite penasto mast sa šećerom. Onda dodajte prvo jedno celo jaje i jedno žumance, te sok od pola limuna. Nakon što pomešate, dodajte i mlevene orahe, brašno i rendanu koru limuna.

Kada ga stavite na pobrašnjavljenu podlogu i rastanjite polako, testo će biti savršeno glatko. Rastanjite testo na oko 4-5 mm debljine. Najmanjom rakijskom čašicom vadite krugove i ređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Ako nemate papir za pečenje, nemojte podmazivati pleh. One su masne same po sebi i neće se zalepiti, a papir služi samo da ne morate prati pleh. Pecite kolače samo 15 minuta na 180 stepeni. Važno je da ne potamne jer će biti prepečene. Mažite svaku džemom, pa ih onda sastavljajte sa drugom. Nakon što svaku spojite, uvaljajte ih dobro u šećer u prahu u koji ste prethodno dodali vanilu ili vanilin šećer.