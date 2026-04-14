Rus koji živi u srpskom selu otkrio omiljeni recept za palačinke: U Rusiji ih svi ovako jedu, a nama je nezamislivo
Popularni influenser Gleb Fils je Rus koji se iz Londona preselio u Srbiju, tačnije na Beljanicu, i tamo živi pravu seosku idilu okružen prirodom i domaćim životinjama. Na društvenim mrežama redovno kači snimke iz svakodnevnog života koji broje na stotine hiljada, pa i milione pregleda, a sada je otkrio omiljeni recept za palačinke, odnosno blini, kako se u Rusiji zovu.
Rusi blini spremaju u nedelji koju zovu Maslenica, tačnije u toku sedme nedelje pre pravoslavnog Vaskrsa, a testo se obavezno priprema sa kvascem. Ipak, postoji i ona brža, jednostavnije varijanta kada se testo pravi bez kvasca, no onda to nisu blini, već blinčiki.
Gleb je u svom videu pokazao kako Rusi najviše vole da jedu blini, a to je sa pavlakom (u Rusiji smetana) i kondenzovanim mlekom (zguškonka), koje inače možete kupiti u bolje snabdevenim marketima.
Jednostavno stavite kašiku pavlake i prelijte kondenzovanim mlekom i dobićete najukusnije ruske palačinke.
Gleb je takođe objavio i video u kom pravi palačinke sa iseckanim jabukama i takođe ih filuje pavlakom i kondenzovanim mlekom, a ova verzija takođe izgleda veoma ukusno.
