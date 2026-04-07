Posna sarma može da bude jednako čvrsta, ukusna i stabilna kao i klasična mrsna verzija, samo ako se u pripremi koristi pravi trik. Umesto mesa, ključ za čvrstinu i povezivanje fila krije se u kombinaciji mlevenih oraha i sitnih ovsenih pahuljica, koji zamenjuju ulogu masnoće i strukture.

Najčešći problem

Problem kod posne sarme najčešće nastaje zbog previše pirinča, koji nema dovoljno vezivnog efekta, pa se fil raspada tokom kuvanja. Zato je važno da se napravi balans sastojaka i da se doda ono što će smesu držati kompaktnom.

Osnova dobrog fila počinje od obilja crnog luka koji se dinsta dok potpuno ne omekša, uz dodatak šargarepe i celera za jaču aromu. Pirinač se kratko proprži, a zatim mu se dodaju mleveni orasi i prethodno potopljene ovsene pahuljice koje tokom kuvanja oslobađaju skrob i dodatno vezuju smesu. Uz so, biber i dimljenu papriku dobija se pun, bogat ukus koji lako zamenjuje meso.

Posna sarma, dinstanje sastojaka

Kako ih motati i ređati

Kod motanja je važno da se listovi kupusa pravilno pripreme, da se ukloni tvrdi deo i da se ne preteruje sa količinom fila. Sarme treba slagati gusto u šerpu, jednu uz drugu, kako bi se međusobno držale tokom kuvanja. Preporučuje se i da se odozgo pritisnu tanjirom kako se ne bi pomerale.

Kuvanje na tihoj vatri, bez jakog ključanja, omogućava da sarma ostane kompaktna i da se ne raspada. Na taj način dobija se posno jelo koje je i ukusno i stabilno, idealno za svaku trpezu.

