Stručnjaci objašnjavaju da se tokom zime skrivaju u pukotinama i zidovima, a sa porastom temperature traže suva i topla mesta za boravak. Upravo zato ih najčešće primećujemo krajem zime i početkom proleća.

Umesto jakih hemikalija, postoji jednostavno i prirodno rešenje koje može da ih odbije. Smrdibube imaju veoma razvijen njuh i ne podnose određene mirise, posebno metu i beli luk. Njihov intenzivan miris deluje kao prirodna barijera.

Smrdibube

Važno je da miris redovno obnavljate

Praktična primena je jednostavna: nakapajte nekoliko kapi etarskog ulja mente na vatu ili postavite nekoliko čenova belog luka blizu vrata, prozora i drugih mesta kroz koja insekti ulaze. Važno je da miris redovno obnavljate kako bi zadržao efekat.

Ako se smrdibuba ipak nađe u vašem domu, nikako je ne gnječite. Tada ispušta neprijatan miris po kome je i dobila ime. Umesto toga, uhvatite je papirom ili čašom i iznesite napolje.

Prirodne metode su ne samo efikasne, već i bezbedne za zdravlje i životnu sredinu, a uz to su i pristupačne i lake za primenu.

