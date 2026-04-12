Dovoljno je dodati jednu punu kašičicu sode bikarbone u vodu dok se jaja kuvaju i ljuska će sama otpasti, čak i sa svežih jaja, bez kidanja belanca.

Zašto soda bikarbona bolje funkcioniše od soli ili sirćeta

Soda bikarbona menja pH vrednost vode i oslobađa žilavu membranu jajeta, zbog čega ljuska nakon kuvanja lako sklizne. So ili sirće ne pomažu kod guljenja, već samo sprečavaju curenje belanca ako jaje pukne.

Kako pripremiti jaja da uvek uspeju

- Posložite jaja u lonac, nalijte hladnu vodu i dodajte kašičicu sode bikarbone.

- Kada jaja skuvate, odmah ih prelijte ledenom vodom da se "šokiraju".

- Lagano kucnite jaje o sto i opna će skliznuti u jednom komadu.

Stavite kašičicu sode bikarbone i jaja će se lako ljuštiti Foto: Annebel van den heuvel / Alamy / Profimedia

Ako se jaja ponekad pucketaju tokom kuvanja, izvadite ih iz frižidera 10 minuta ranije, a uz sodu dodajte i prstohvat soli da belance ostane celo.

Savršeno tvrdo jaje sa žutim žumancetom

Da bi žumance ostalo lepo žuto i sočno, kuvajte jaja 10-12 minuta od momenta kada voda proključa. Uz ovaj trik, ljuska se lako skida, jaja ostaju topla i sveža, a doručak spreman brzo i bez muke.

Ovaj jednostavan način ne menja ukus, ne košta ništa, a štedi vreme i nerviranje kod sudopere.

