Slušaj vest

Crvena boja je najvažnija kada govorimo o uskršnjim jajima, ali još dve zajedno s njom čine moćnu simboličku celinu i vrlo su važne onima koji žele da zadrže duh tradicije i dublje značenje praznika kakav je Uskrs

Najvažnija su, naravno, crvena jaja, a to je i boja čuvarkuće, prvog obojenog jajeta pred Uskrs, koje štiti dom i porodicu cele godine, a uz njih postoje još dve boje koje su nezaobilazne.

Crvena

Crvena je najvažnija uskršnja boja i svake godine se obavezno nađe na svakoj trpezi, a postoji više prirodnih trikova za farbanje jaja u crveno. Ona simbolizuje Hristovu krv, ali i život, snagu i pobedu nad smrću.

Crvena jaja na stolu sa Uskršnjom pogačom Foto: Tzogia Kappatou / Alamy / Profimedia

Prema legendi, Marija Magdalena je posle Hristovog vaskrsnuća otišla u svet da širi vest o tome i stigla je čak do Rima. Tamo je uspela da dođe do rimskog cara Tiberija, kada je stala pred njega držeći u ruci obično belo jaje. Povikala je:

"Hrist je vaskrsao."

Tiberijus se na to nasmejao i rekao da je mogućnost da je Hrist vaskrsao ravna onoj da jaje u Marijinoj ruci postane crveno. Istog trena jaje je – postalo crveno.

Ljubičasta

Ljubičasta boja se povezuje s duhovnošću, pokajanjem i dostojanstvom, pa ima posebno mesto u periodu posta i Strasne sedmice. U hrišćanskoj simbolici često označava Hristovo stradanje, ali i veru i unutrašnju snagu.

Zašto ovog Uskrsa jaja treba farbati u ljubičasto Foto: Lesia Kapinosova / Alamy / Profimedia

Jaja obojena u ovu nijansu unose dublju, svečaniju notu na prazničnu trpezu i podsećaju na ozbiljnost i značaj dana koji prethode Uskrsu.

Ljubičasta boja je u prošlosti smatrana i simbolom autoriteta i kraljevstva, pošto je u antičko vreme bila izuzetno cenjena roba koju je bilo teško nabaviti jer se teško nalazi u prirodi, pa je morala da se dobija posebnim metodama obrada tkanine. Kako je bila skupa, nosili su je bogataši i aristokrate, pa je počela da se posmatra kao simbol moći, imetka i uticaja.

Bela

Bela boja simbolizuje nevinost, svetlost i vaskrsenje i predstavlja nov početak i duhovno pročišćenje, što je i suština Uskrsa.

bela jaja Foto: Michaela Jílková / Česká ilustrační fotografie / Profimedia

Jaja u ovoj boji, bilo da su prirodna ili izbeljena posebnom metodom, prazna ili imaju neke ukrase, donose ravnotežu među jačim bojama i naglašavaju ideju obnove i nade.

