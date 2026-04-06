Bliži nam se Vaskrs, praznik koji je neraskidivo povezan sa porodičnim okupljanjima i toplinom doma. Centralni događaj pripreme svakako je Veliki petak, dan kada domaćice, služeći se oprobanim metodama, boje jaja. Među svim tim šarenim plodovima truda, jedno jaje zauzima posebno mesto – ono koje nazivamo čuvarkuća.

Čuvarkuća nije tek običan ukras; ona predstavlja tihu molitvu u ljusci i nepokolebljivu veru koja se decenijama prenosi s kolena na koleno. Ovo jaje ostaje u domu tokom čitave godine, noseći ime koje u srpskom jeziku simbolizuje apsolutnu zaštitu porodice i ognjišta.

Crvena boja kao vesnik života

U pravoslavnoj tradiciji, crvena boja poseduje duboku duhovnu simboliku i primarno označava vaskrsenje. Prema narodnim predanjima, prva jaja su se sama obojila u crveno, te su upravo ona postala prvi i najvažniji simboli pobede života nad smrću.

Šta je najbolje uraditi sa prošlogodišnjom čuvarkućom Foto: Profimedia

Običaj nalaže da se ovo prvo ofarbano jaje postavi pored kućne ikone, što je naročito zastupljeno u Vojvodini, ili na nekom drugom počasnom mestu u kući gde će boraviti narednih 365 dana.

Šta uraditi sa prošlogodišnjom čuvarkućom

Kada dođe vreme za novo farbanje, postavlja se pitanje šta učiniti sa jajetom koje je čuvalo dom prethodne godine. Tradicija je po tom pitanju jasna: ono se nikada ne baca u smeće. Staro jaje se odlaže na dostojanstven način koji priziva napredak i blagostanje.

Šta je najbolje uraditi sa prošlogodišnjom čuvarkućom Foto: deadlyphoto.com / Alamy / Profimedia

Nekada je bio običaj da se stara čuvarkuća izdrobi i položi u prvu brazdu na njivi kako bi zemlja bila plodna, a rod berićetan. Danas se ono najčešće zakopava u dvorištu, voćnjaku ili saksiji sa cvećem. Takođe, jaje se može spustiti u reku ili ostaviti pored njene obale, čime se simbolično nastavlja krug zaštite i blagoslova za domaćinstvo.

Pogledajte video: Ovo je najstarija čuvarkuća u Srbiji