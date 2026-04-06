Hrišćanski praznici su posebno teško vreme za članove razorenih porodica jer vernici tada teško podnose izostanak porodičnih okupljanja i radosti. Kada više ne mogu sami da se nose sa tim, oni traže duhovnu pomoć ili ovozemaljski savet.

Vernici koji drže do porodičnih vrednosti i slede hrišćansku veru znaju da im upravo vera nalaže da porodica bude temelj života i ljubavi. Za njih su međugeneracijske veze, poštovanje i briga o članovima porodice ključni deo duhovnog i moralnog života. Zato se jedna prabaka, čiji unuk sledi strogu denominaciju i porodici brani kontakt sa tek rođenim sinom, obratila životnoj savetnici Abigejl Van Bjuren. Pita se da li je u redu truditi se oko praunuka kojeg ne sme da viđa, jer želi da mališan zna da ima širu porodicu koja ga voli.

Unuk zabranio baki da vidi praunuka za Vaskrs Foto: Shutterstock

"Hrišćanka sam. Svoju sam porodicu odgajala u hrišćanskom duhu, a i moja deca u svojim porodicama neguju hrišćanske vrednosti. Iako ne pripadamo svi istoj denominaciji, delimo temeljna hrišćanska uverenja, uz određene razlike u praksi, obredima i tumačenju Biblije. To nas nikada nije razdvajalo."

Slomljeno srce prabake vernice

"Međutim, jedan od mojih unuka uveren je da je njegova denominacija jedina ispravna, te da smo svi ostali u zabludi i grehu. On i njegova supruga odlučili su da niko izvan njihove crkve ne sme da viđa njihovo dete. To je njihov izbor, njihova odluka, ali meni je srce slomljeno i, naravno, ljuta sam. Najviše me boli pomisao da će moje praunuče odrastati ne poznajući svoju porodicu – prababe i pradede, pa čak ni babe i dede. Njihov stav je toliko čvrst da se bojim da ga možda nikada neću ni upoznati", opisuje prabaka svoju bol.

"Znaju koliko sam zbog toga nesrećna i koliko mi je teško da se nosim sa tom situacijom. Budući da nisu došli na vaskršnji ručak, niti će dolaziti na buduća porodična okupljanja, pitam se kako da postupim sa darovima. Treba li poklon za praunuka da pošaljem poštom? Uprkos svemu, molim se da moj unuk zna da ga volimo, i njega i njegovu porodicu", ogolila je dušu.

Hrišćanska zajednica nasuprot sekte

Životna savetnica, širom sveta poznata po kolumni Dear Abby, kao i uvek, odgovorila je vrlo direktno:

"Oduvek sam verovala da je hrišćanstvo otvorena i uključiva vera. Zato me iznenađuje kada čujem za pristup prema kojem se drugi hrišćani ne smatraju dovoljno ’pravima’. Zajednica kojoj se vaš unuk priklonio više zvuči kao sekta nego kao religija. Pre nego što odlučite kako da postupite sa poklonima za praunuče, možda bi bilo dobro da direktno pitate unuka kakav je stav njihove zajednice prema prihvatanju darova od ’stranaca’. Ipak, budite spremni na to da odgovor možda neće biti onakav kakvom se nadate", glasi odgovor životne savetnice.

