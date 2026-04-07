Farbanje jaja kafom, uz dodatak sitnih detalja poput listića, čipke ili konca, možete dobiti i diskretne, rustične šare, a vaša uskršnja jaja će izgledati kao iz magazina.

Priprema je pola posla

Za ovu tehniku biće vam potrebno nekoliko osnovnih sastojaka koje već imate u kuhinji:

- bela jaja

- mlevena kafa

-voda

- malo soli

-sirće

Kafa daje divne braon nijanse Foto: Robert Neumann / Panthermedia / Profimedia

Upravo kombinacija kafe i sirćeta omogućava da se boja lepo veže za ljusku i ostane postojana.

Korak po korak do savršenog rezultata

Skuvajte jaja i ostavite ih da se kratko prohlade. U međuvremenu skuvajte malo više jake kafe, pa je procedite.

U toplu kafu dodajte so i sirće, a zatim po želji ukrasite jaja. Na ljusku možete prisloniti listić peršuna ili deteline, obmotati čipku ili konac i učvrstiti.

Potopite jaja u pripremljenu tečnost i ostavite ih dok ne dobiju željenu nijansu. Što duže stoje, boja će biti intenzivnija.

Kada završite, izvadite jaja, uklonite ukrase i lagano ih premažite uljem kako biste dobili lep, prirodan sjaj.

Uživajte u sofisticiranim prirodnim nijansama

Ova metoda daje jaja koja izgledaju nežno, elegantno i potpuno prirodno. Svako jaje biće jedinstveno, sa suptilnim šarama i toplim tonovima koji se savršeno uklapaju u prazničnu atmosferu. Ako volite jednostavne, ali efektne dekoracije, farbanje kafom je pravi izbor.

Ako želite još raznovrsnosti, kombinujte različite prirodne boje i tehnike.

Farbanje jaja crvenim kupusom Foto: Real Life Studio / Alamy / Profimedia

Crveni kupusdaje plavičaste nijanse, kurkuma žute tonove, cvekla nežno roze, a ljuske crnog luka bogate zlatno-braon boje.

Dodajte listiće, zrna pirinča, gumice ili čipku kako biste dobili zanimljive šare i teksture. Prilagodite svaku tehniku svom stilu i kreirajte uskršnja jaja koja će izgledati posebno, a bez veštačkih boja, flomastera, sličica i šljokica, uz minimalan trud.

VIDEO: Kako se farbaju jaja