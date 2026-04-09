Slušaj vest

Ako je šerpa zaprljana farbom za jaja, najbitnije je da reaguješ što pre, jer se pigment brže "uhvati" za metal ili emajl.

Prvo je napuni toplom vodom i dodaj malo deterdženta za sudove, pa ostavi da odstoji 20–30 minuta. Nakon toga je operi sunđerom ili mekom žicom. Ako fleke i dalje ostanu, ubaci u šerpu kašiku sode bikarbone i malo sirćeta, jer će to pomoći da se pigment razgradi, pa ponovo izribaј.

lonac-serpa-baka-bakina-kuhinja-lonac-na-tufne.jpg
Pranje šerpe Foto: Profimedia

Kod jače boje može da pomogne i kratko prokuvavanje vode sa sodom u šerpi, pa tek onda pranje. Bitno je da ne koristiš previše agresivne žice ako je šerpa emajlirana, da ne oštetiš površinu.

Na kraju dobro isperi i osuši, i u većini slučajeva šerpa će biti kao nova.

(Kurir.rs/Najžena)

