Priprema ne može biti jednostavnija, a upotpuniće prazničnu trpezu
Recept
Priprema se za manje od 10 minuta: Kremasta salata od 3 sastojka
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Pored glavnih jela, trpezu uvek upotpuni i poneka salata.
Mi vam zato donosimo recept za brzu i jednostavnu salatu od samo 3 sastojka.
Sastojci:
1 kg šampinjona
500 g kisele pavlake
sok od jednog limuna
Pavlaka Foto: Zoonar/Yana Gayvoronskaya, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia
Priprema:
Iseckati i skuvati šampinjone sa sokom od limuna oko 15 min. Zatim ocediti od vode i dobro ohladiti.. izmešati sa kiselom pavlakom i servirati.
(Kurir.rs/SrbijaDanas)
VIDEO: Slaganje salate kao u restoranima
Reaguj
Komentariši