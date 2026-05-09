Pored glavnih jela, trpezu uvek upotpuni i poneka salata.

Mi vam zato donosimo recept za brzu i jednostavnu salatu od samo 3 sastojka.

Sastojci:

1 kg šampinjona
500 g kisele pavlake
sok od jednog limuna

pavlaka
Pavlaka

Priprema:

Iseckati i skuvati šampinjone sa sokom od limuna oko 15 min. Zatim ocediti od vode i dobro ohladiti.. izmešati sa kiselom pavlakom i servirati.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

