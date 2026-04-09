da li ste znali

Koliko dugo se kuvaju jaja, a da ne puknu

Mnogi su bar jednom doživeli isto neprijatno iskustvo — skuvate jaje, pokušate da ga oljuštite, a ljuska se skida zajedno sa komadima belanceta. Iako deluje kao sitnica, način na koji će se jaje ljuštiti nije slučajan. Naučnici objašnjavaju da na to utiču tri važna faktora: starost jajeta, temperatura vode tokom kuvanja i način hlađenja nakon kuvanja.

Upravo kombinacija ova tri elementa može da odluči da li ćete jaje oljuštiti za nekoliko sekundi ili ćete se namučiti dok ga ne očistite.

Starost jajeta igra veliku ulogu

Prvi i možda najvažniji faktor jeste starost jajeta. Sveža jaja imaju belance sa nižom pH vrednošću, što znači da je kiselije i da se jače lepi za unutrašnju stranu ljuske.

Zbog toga su upravo sveža jaja najteža za ljuštenje. Sa druge strane, jaja koja su stajala nekoliko dana ili čak nedelja obično se mnogo lakše čiste, jer se njihova struktura vremenom menja i ljuska se jednostavnije odvaja od belanceta.

Važno je i kako kuvate jaja

Na lakoću ljuštenja utiče i temperatura vode u kojoj se jaja kuvaju. Kada se jaja stave u hladnu vodu pa se ona postepeno zagreva, proteini u belancetu imaju više vremena da se stegnu i da se čvršće vežu za ljusku.

Međutim, kada se jaja spuštaju direktno u ključalu vodu, proteini su kraće izloženi toploti na način koji podstiče to snažno vezivanje, pa se kasnije ljuska lakše skida.

Upravo zato način kuvanja može imati veliki uticaj na krajnji rezultat.

Hlađenje posle kuvanja je treći važan korak

Jaja moraju da budu na sobnoj temperaturi pre kuvanja

Treći faktor koji često pravi razliku jeste način na koji se jaja hlade nakon kuvanja. Ako se kuvano jaje odmah izvadi iz šerpe i ostavi bez naglog hlađenja, svi njegovi slojevi ostaju prošireni i zbijeni jedan uz drugi, što otežava ljuštenje.

Ako se, međutim, odmah prebaci u hladnu vodu, dolazi do skupljanja sastojaka unutar jajeta. Belance postaje čvršće, a razdvajanje od ljuske ide mnogo lakše.

Zato se kratko hlađenje u hladnoj vodi smatra jednim od najjednostavnijih trikova za lakše čišćenje kuvanih jaja.

Kako da vam ljuštenje sledeći put bude lakše

Ako želite da izbegnete nerviranje prilikom ljuštenja, dovoljno je da zapamtite tri osnovna pravila. Birajte starija jaja kada planirate kuvanje, spuštajte ih u ključalu vodu i nakon kuvanja ih kratko ohladite u hladnoj vodi.

