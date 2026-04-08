Umesto kupovnih ukrasa, sve više ljudi se odlučuje za jednostavne, ali efektne „uradi sam“ ideje koje ne zahtevaju mnogo vremena ni novca.

Jedna od takvih dekoracija pravi se upravo od običnih salveta, a rezultat je nežan i elegantan detalj koji će ulepšati svaku trpezu za Uskrs.

Najlepša uskršnja dekoracija od salveta Šta vam je potrebno:

- papirne salvete (po mogućstvu u pastelnim bojama)

- kuvana ili dekorativna jaja

- malo kanapa, trake ili gumice

Postupak:

Uzmite salvetu i pažljivo je raširite, pa je zatim presavijte tako da dobijete duguljasti oblik. Nakon toga, salvetu obmotajte oko jajeta i na vrhu je blago skupite.

Krajeve salvete oblikujte po želji - možete ih podići i formirati u obliku cveta ili mašne. Zatim sve učvrstite kanapom, trakicom ili gumicom kako bi dekoracija ostala na mestu. Na ovaj način dobijate simpatičan i nežan ukras koji podseća na zeca ili cvet, u zavisnosti od toga kako oblikujete salvetu.

Za još lepši efekat, koristite salvete sa motivima ili kombinujte različite boje. Ovu dekoraciju možete postaviti na uskršnju trpezu, u korpice ili kao mali znak pažnje za goste.

