I dok ispiranje pirinča može pomoći u uklanjanju sitnih ostataka koji dolaze zajedno sa zrncima, pranje pirinča pre kuvanja nije samo pitanje zdravlja i sigurnosti - ispiranje skroba može poboljšati teksturu i ukus. Ali, da li je uvek dobro prati pirinač? Pitali smo stručnjake da podele svoje mišljenje.

Da li treba prati pirinač?

- Pranje pirinča uklanja prašinu ili prljavštinu koja ostaje nakon obrade i ispira površinski skrob, što pomaže da se spreči lepljenje zrna i daje bolji osećaj u ustima. Generalno, sav pirinač treba oprati pre kuvanja - kaže Dejl Tald, kuvar i vlasnik restorana.

Kada se pirinač ispere, svako zrno može se kuvati zasebno, a ne u grudvama, što rezultuje prozračnijim skuvan pirinačem. Na primer, suši pirinač treba isprati pre kuvanja kako bi dobio odgovarajuću teksturu i ne bi postao lepljiva, gnjecava masa.

Kako oprati pirinač?

Pranje pirinča dodaje samo nekoliko minuta u proces kuvanja, a može rezultirati mnogo ukusnijim i privlačnijim pirinčem.

- Stavite pirinač u fino sito i isperite ga pod hladnom tekućom vodom, lagano ga mešajući rukom, dok voda ne postane potpuno čista. Ovo uklanja višak površinskog skroba i pomaže u sprečavanju lepljivosti - kaže Tald.

Ako imate dodatnog vremena, oprani pirinač može se još više poboljšati.

- Uobičajena praksa u istočnoazijskoj kuhinji je da pirinač ostavite da odstoji 20 do 30 minuta nakon pranja i cedjenja. Ovo omogućava ravnomernu raspodelu vlage, što dovodi do ravnomernijeg kuvanja i bolje teksture i ukusa - dodaje kuvar i restorater Sungčul Šim.

Tald se slaže.

- Za bolju teksturu, takođe preporučujem da namočite pirinač oko 30 minuta pre kuvanja, i uvek koristite hladnu vodu - rekao je on.

Kada ne treba prati pirinač?

Ako želite da pirinač bude lepljiv za određeno jelo ili stil serviranja, pranje nije neophodno, niti preporučljivo.

- Za rižoto ili paelju, obično ne perete pirinač jer želite da zadržite skrob za kremastiju teksturu - kaže Tald.

Ako kuvate pirinač iz mešavine ili drugih začinjenih blendova, nemojte ga prati, jer sastojci iz unapred pakovane mešavine mogu već biti u ili na pirinču. Ojačani i obogaćeni pirinač takođe ne treba prati.

Da li je bolje prati pirinač ili ne?

Kada niste sigurni, isperite svoj sirovi pirinač. Međutim, ako zaboravite da ga operete i počnete da ga kuvate, slobodno nastavite. Pirinač ne bi trebalo da bude kontaminiran ili previše skroban za uspešno kuvanje, samo pokušajte ponovo sledeći put i uporedite rezultate.

