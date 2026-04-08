Najbolji recept za tiramisu: Savršeno penast i savršeno kremast - kao stvoren za uskršnju trpezu
Tiramisu je jedan od onih deserata koji nikada ne izlaze iz mode - lagan, kremast i neodoljivo ukusan. Savršen je izbor kako za prazničnu trpezu, tako i za trenutke kad želite da počastite sebe i drage ljude nečim zaista posebnim. Njegovo ime u prevodu znači "podigni me", a upravo takav efekat i ima - kombinacija bogate kreme, mirisne kafe i mekanih piškota pravi je mali raj za nepca.
Iako potiče iz Italije, tiramisu je odavno osvojio kuhinje širom sveta, a dobra vest je da se ovaj kolač vrlo lako priprema i kod kuće. Uz nekoliko kvalitetnih sastojaka i malo strpljenja da ispratite recept korak po korak, dobićete desert koji izgleda i ima ukus kao iz poslastičarnice.
Sastojci:
100 g šećera u prahu
500 g maskarpone sira
250 ml slatke pavlake
2 veća pakovanja piškota (48 komada)
2,5 dl kuvane jake crne kafe
malo ruma
4 žumanca
kakao-prah za posipanje
Priprema:
Žumanca umutite sa šećerom u prahu, pa smesu kuvajte na pari oko 15-20 minuta, dok se ne zgusne. Nakon toga je ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađenu smesu dodajte maskarpone sir i lagano umutite dok ne dobijete ujednačenu kremu. Posebno umutite slatku pavlaku, pa je dodajte u prethodnu smesu i sve zajedno još jednom kratko umutite mikserom.
U međuvremenu pripremite kafu, procedite je i dodajte malo ruma. Piškote kratko umačite u kafu (da ne omekšaju previše), pa ih ređajte na tacnu – prvo ide jedan sloj (dva reda po 12 komada). Preko toga rasporedite polovinu kreme, zatim ponovo poređajte red natopljenih piškota, pa završite ostatkom kreme.
Na kraju, kolač pospite kakaom u prahu i ostavite u frižideru nekoliko sati, a idealno preko noći, kako bi se svi ukusi lepo sjedinili.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Recept za posni tiramisu: