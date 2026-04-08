Kako se približava Uskrs, svake godine ponovo se otvara isto pitanje — kada je pravo vreme za farbanje jaja? Dok jedni veruju da to treba raditi na Veliki četvrtak, drugi se drže Velikog petka, a ima i onih koji ovaj običaj ostavljaju za Veliku subotu.

Foto: Printscreen/Youtube/ Paleta7Paleta7

Odgovor na ovu čestu dilemu jednom prilikom dala je popadija i profesorka srpskog jezika Višnja Kostić, gostujući u emisiji „Blic žena studio“, objašnjavajući kako se vera i narodna tradicija u ovom slučaju često prepliću.

Narodni običaji nisu uvek isto što i crkvena praksa

Kada je reč o farbanju uskršnjih jaja, među pravoslavnim vernicima postoje različiti običaji. Mnogi od njih potiču iz narodne tradicije, a ne iz strogo utvrđenih crkvenih pravila.

Zato nije neobično što jedni jaja farbaju na Veliki četvrtak, najveći broj na Veliki petak, dok deo vernika ovaj posao ostavlja za Veliku subotu.

Šta kaže popadija Višnja Kostić

Višnja Kostić sa suprugom Foto: printscreen/instagram/visnja_u_svetu

Višnja Kostić objasnila je kako ova praksa izgleda u njenom domu, ali i šta je naučila iz crkvenog okruženja.

– Ja farbam jaja delimično na Veliki četvrtak, jer farbam veću količinu za crkvu, i na Veliku subotu. Generalno je u našem narodu tradicija da se jaja farbaju na Veliki petak, ali ja sam od svoje svekrve, koja je takođe popadija, naučila da u Žiči monahinje farbaju na Veliku subotu jer se na Veliki petak prosto ništa ne radi.

Zašto se u nekim mestima jaja ne farbaju na Veliki petak

Kako je objasnila, razlog zbog kojeg se u pojedinim sredinama farbanje jaja ostavlja za Veliku subotu leži u značaju Velikog petka u hrišćanskoj tradiciji.

– To je najtužniji praznik, sećamo se Isusovog stradanja, ali mi hrišćani danas znamo da je Hristos vaskrsao. Mi ga obeležavamo, ali se radujemo onome što posle tog praznika dolazi i na tome mora da bude akcenat – ispričala je Višnja Kostić.

Običaj koji zavisi od porodične i lokalne tradicije

Upravo zbog različitih običaja, odgovor na pitanje kada se farbaju uskršnja jaja nije svuda isti. U mnogim porodicama poštuje se ono što se generacijama prenosi, dok se u nekim sredinama više prati praksa iz manastira ili parohije kojoj vernici pripadaju.

