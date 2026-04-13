Neretko se dešava da za Vaskrs skuvamo više jaja nego što nam je potrebno, pa se često pitamo kako da iskoristimo ona koja preostanu. Jednostavno - uz malo strpljenja i maštovitosti od njih napravite neko novo, zanimljivo novo jelo.

Preporučujemo vam 10 zanimljivih recepata pomoću kojih ćete iskoristiti kuvana jaja za nova ukusna jela.

1. Salata sa rotkvicama i jajima

Sastojci:

dve veze rotkvica

1 mladi luk

nekoliko listova zelene salate

4-5 tvrdo kuvanih jaja

1 pavlaka

so

biber

začini

Priprema:

Rotkvice narezati na kolutiće, belanca na kockice, luk na parčiće, a salatu na takne rezance. Žumanca isitniti i pomešati sa pavlakom i začinima. Ova salata može da vam bude obrok ili kao dodatak uz meso.

2. Mimoza salata

Sastojci:

150 g šunke

150 g kačkavalja

3 barena jajeta

kisela pavlaka

2 barena krompira

150 g majoneza

Priprema:

Krompir obarite u ljuci, oljuštite i onda izrendajte. Posolite i pobiberite. Ređajte po red rendane šunke, rendanog krompira, kačkavalja i jaja. A između, svaki sloj premažite mešavinom majoneza i pavlake. Ukrasite rendanim jajima.

3. Punjena jaja

Preostala jaja možete i napuniti i to tako što ćete žumance pomešati sa nekim od sastojaka.

Prva kombinacija: malo majoneza, senfa i seckane šunke

Druga kombinacija: malo pavlake ili sremskog sira, sitno seckane masline

Treća kombinacija: sitno seckani kiseli krastavčići, čajna kobasica, pomešano sa krem sirom i peršunom.

4. Rolat sa jajima

Sastojci:

1 kg mešanog mlevenog mesa

300 g crnog luka

čen belog luka

po želji suvi biljni začin

so

biber

1 jaje

5 tvrdo kuvanih jaja

Priprema:

Crni luk isitnite, beli luk izgnječite i stavite u meso. Dodajte so, začin, biber i sve to izmešajte sa mesom. Meso dobro umesite, pa dodajte umućeno jaje.

Uzmite foliju, namažite je uljem i meso razvucite na pravougaonik. Stavite kuvana jaja, pa uvijte u rolat.

Stavite u podmazan pleh i pecite na 250 stepeni, oko 45 minuta, u zavisnosti od pećnice.

5. Škotska jaja

Kuvana jaja uvaljaju se u brašno i oblože mlevenim mesom koje se pre toga začini solju, biberom i drugim začinima po ukusu. Dobijenu okruglicu treba uvaljati u umućeno jaje, potom u prezle i pržiti na vrućem ulju 4-5 minuta. Nakon toga ih stavljati na papirni ubrus da se ocedi suvišna masnoca. Poslužiti toplo ili hladno, uz sezonsku salatu.

6. Brzi namaz

Kuvana jaja, majonez, so i biber izmiksati mikserom u ukusan namaz koji po želji možete namazati na bruskete ili prepečeni hleb.

7. Paradajz punjen salatom

Od kuvanih jaja, graška, šargarepe, krompira, pavlake i majoneza napravite francusku salatu. Izdubite paradajz, izvadite mu sredinu, napunite ga francuskom salatom, ohladite i potom servirajte.

Skuvajte krumpiir, ohladite ga, ogulite i isecite na kockice. Jaja isceckajte na sitno, dodajte majonez, krompire i sitno seckan peršunov list. Sve dobro izmešajte i poslužite.

8. Hladna pasta

Sastojci:

- 250 g sitne tesetnine

- 2 tvrdo kuvana jajeta

- 200 g šunke

- 3 kisela krastavca

- 1/2 male glavice luka

- 2 čena belog luka

- 1 manja zelena paprika

- 1 manja crvena paprika

- 1 manji paradajz

- 1 kesica majoneza

- malo slatkog ili kiselog mleka

- začini po želji

Priprema:

1. Testeninu skuvati i pustiti da se ohladi.

2. Sve sastojke što sitnije iseckati, jaja zdrobiti viljuškom i sve dodati pasti.

3. Dobro promešati i staviti u frižider. Poslužiti hladno.

9. Francuski krompir

Sastojci:

- 1 kg krompira

- 5 kuvanih jaja

- 200 g kisele pavlake

- 50 g maslaca

- so, biber

Priprema:

1. Krompir obarite i isecite na kolutove. Jaja isecite na ploške. Razmutite pavlaku sa malo mleka.

2. Vatrostalnu posudu premažite maslacem, pa naizmenično ređajte krompir i jaja i postupak ponovite dok ima materijala.

3. Sve zalijte umućenom pavlakom i mlekom (ili još bolje pavlakom za kuvanje). Odozgo stavite listove maslaca i pecite u rerni na 180 stepeni oko 40 minuta.



10. Salata sa jajima i tunjevinom

Sastojci:

- 2 konzerve tunjevine

- 6 kuvanih jaja

- 1/2 šoljice seckanih kiselih krastavaca

- 3/4 šoljice majoneza

- 2 iseckana mlada luka

- 1 kašičica belog luka u prahu ili iseckana 2 čena

- so

Priprema:

Kuvana jaja isecite na kockice, pomešajte sa svim sastojcima i tako pripremljeno jelo ostavite u frižider da se hladi. Poslužite nakon pola sata.

Bonus video: Recept za domaći sladoled