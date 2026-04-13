Neretko se dešava da za Vaskrs skuvamo više jaja nego što nam je potrebno, pa se često pitamo kako da iskoristimo ona koja preostanu. Jednostavno - uz malo strpljenja i maštovitosti od njih napravite neko novo, zanimljivo novo jelo.

Preporučujemo vam 10 zanimljivih recepata pomoću kojih ćete iskoristiti kuvana jaja za nova ukusna jela.

1. Salata sa rotkvicama i jajima

Sastojci:

dve veze rotkvica
1 mladi luk
nekoliko listova zelene salate
4-5 tvrdo kuvanih jaja
1 pavlaka
so
biber
začini

Priprema:

Rotkvice narezati na kolutiće, belanca na kockice, luk na parčiće, a salatu na takne rezance. Žumanca isitniti i pomešati sa pavlakom i začinima. Ova salata može da vam bude obrok ili kao dodatak uz meso.

2. Mimoza salata

Sastojci:

150 g šunke
150 g kačkavalja
3 barena jajeta
kisela pavlaka
2 barena krompira
150 g majoneza

profimedia0415806917.jpg
Priprema:

Krompir obarite u ljuci, oljuštite i onda izrendajte. Posolite i pobiberite. Ređajte po red rendane šunke, rendanog krompira, kačkavalja i jaja. A između, svaki sloj premažite mešavinom majoneza i pavlake. Ukrasite rendanim jajima.

3. Punjena jaja

Preostala jaja možete i napuniti i to tako što ćete žumance pomešati sa nekim od sastojaka.

Prva kombinacija: malo majoneza, senfa i seckane šunke

Druga kombinacija: malo pavlake ili sremskog sira, sitno seckane masline

Treća kombinacija: sitno seckani kiseli krastavčići, čajna kobasica, pomešano sa krem sirom i peršunom.

profimedia0168660280.jpg
4. Rolat sa jajima

Sastojci:

1 kg mešanog mlevenog mesa
300 g crnog luka
čen belog luka
po želji suvi biljni začin
so
biber
1 jaje
5 tvrdo kuvanih jaja

rolat-sa-jajima.jpg
Priprema:

Crni luk isitnite, beli luk izgnječite i stavite u meso. Dodajte so, začin, biber i sve to izmešajte sa mesom. Meso dobro umesite, pa dodajte umućeno jaje.

Uzmite foliju, namažite je uljem i meso razvucite na pravougaonik. Stavite kuvana jaja, pa uvijte u rolat.

Stavite u podmazan pleh i pecite na 250 stepeni, oko 45 minuta, u zavisnosti od pećnice.

5. Škotska jaja

Kuvana jaja uvaljaju se u brašno i oblože mlevenim mesom koje se pre toga začini solju, biberom i drugim začinima po ukusu. Dobijenu okruglicu treba uvaljati u umućeno jaje, potom u prezle i pržiti na vrućem ulju 4-5 minuta. Nakon toga ih stavljati na papirni ubrus da se ocedi suvišna masnoca. Poslužiti toplo ili hladno, uz sezonsku salatu.

salata-jaja-salata-sa-jajima.jpg
6. Brzi namaz

Kuvana jaja, majonez, so i biber izmiksati mikserom u ukusan namaz koji po želji možete namazati na bruskete ili prepečeni hleb.

profimedia0369918784.jpg
7. Paradajz punjen salatom

Od kuvanih jaja, graška, šargarepe, krompira, pavlake i majoneza napravite francusku salatu. Izdubite paradajz, izvadite mu sredinu, napunite ga francuskom salatom, ohladite i potom servirajte.

Skuvajte krumpiir, ohladite ga, ogulite i isecite na kockice. Jaja isceckajte na sitno, dodajte majonez, krompire i sitno seckan peršunov list. Sve dobro izmešajte i poslužite.

8. Hladna pasta

Sastojci:

- 250 g sitne tesetnine
- 2 tvrdo kuvana jajeta
- 200 g šunke
- 3 kisela krastavca
- 1/2 male glavice luka
- 2 čena belog luka
- 1 manja zelena paprika
- 1 manja crvena paprika
- 1 manji paradajz
- 1 kesica majoneza
- malo slatkog ili kiselog mleka
- začini po želji

salata-jaja-salata-sa-jajima.jpg
Priprema:

1. Testeninu skuvati i pustiti da se ohladi.
2. Sve sastojke što sitnije iseckati, jaja zdrobiti viljuškom i sve dodati pasti.
3. Dobro promešati i staviti u frižider. Poslužiti hladno.

9. Francuski krompir

Sastojci:

- 1 kg krompira
- 5 kuvanih jaja
- 200 g kisele pavlake
- 50 g maslaca
- so, biber

profimedia-0888669620.jpg
Priprema:

1. Krompir obarite i isecite na kolutove. Jaja isecite na ploške. Razmutite pavlaku sa malo mleka.

2. Vatrostalnu posudu premažite maslacem, pa naizmenično ređajte krompir i jaja i postupak ponovite dok ima materijala.

3. Sve zalijte umućenom pavlakom i mlekom (ili još bolje pavlakom za kuvanje). Odozgo stavite listove maslaca i pecite u rerni na 180 stepeni oko 40 minuta.


10. Salata sa jajima i tunjevinom

Sastojci:

- 2 konzerve tunjevine
- 6 kuvanih jaja
- 1/2 šoljice seckanih kiselih krastavaca
- 3/4 šoljice majoneza
- 2 iseckana mlada luka
- 1 kašičica belog luka u prahu ili iseckana 2 čena
- so

salata-jaja-salata-sa-jajima.jpg
Priprema:

Kuvana jaja isecite na kockice, pomešajte sa svim sastojcima i tako pripremljeno jelo ostavite u frižider da se hladi. Poslužite nakon pola sata.

