Uskršnja trpeza gotovo uvek bude bogata i raznovrsna, pa posle praznika u frižideru često ostane svega pomalo — od kuvanih jaja i šunke, preko priloga i kuvanog povrća, do torti, kolača i peciva. Kada praznično okupljanje prođe, mnogi se suoče sa istim pitanjem: šta uraditi sa viškom hrane?

Pošto bacanje hrane nije dobro rešenje, zamrzavanje može biti odličan način da produžite trajanje uskršnjih jela, uštedite novac i smanjite otpad. Ako se namirnice pravilno pripreme i odlože, mnoge od njih mogu sačuvati ukus i kvalitet i nedeljama nakon praznika.

Kuvana jaja i šunka mogu da se sačuvaju

Crvena jaja na stolu sa Uskršnjom pogačom

Kuvana jaja mogu da se zamrznu, ali je važno da se pre toga oljušte. Najbolje je da ih kasnije koristite u salatama, namazima ili jelima iz rerne. Ne preporučuje se zamrzavanje jaja u ljusci, jer belance može promeniti strukturu i postati gumasto.

Ako znate da ćete ih koristiti za kuvanje ili u nekim složencima, možete ih pre zamrzavanja iseći ili izgnječiti, što će kasnije olakšati pripremu.

Šunka takođe veoma dobro podnosi zamrzavanje. Možete je iseći na kockice ili tanke šnite, a zatim spakovati u kese za zamrzavanje ili u posude koje dobro dihtuju. Kada vam ponovo zatreba, lako može da posluži za testeninu, pite, rižoto, sendviče ili tost.

Prilikom odmrzavanja najbolje je da šunku ostavite nekoliko sati u frižideru, kako bi zadržala sočnost i ukus.

Neki prilozi mogu, ali salate traže oprez

Kuvano povrće, krompir i različiti složenci uglavnom dobro podnose zamrzavanje, ali je važno da se pre stavljanja u zamrzivač potpuno ohlade.

Sa druge strane, salate nisu uvek dobar izbor za ovu vrstu čuvanja. One koje sadrže majonez, jogurt ili pavlaku često promene teksturu, razdvoje se i više nemaju isti ukus nakon odmrzavanja.

Bolje prolaze salate koje sadrže povrće, kuvanu testeninu ili mahunarke, ali samo ako imaju neutralniji preliv. U nekim slučajevima je praktičnije da zamrznete samo pojedine sastojke, a da ih spojite neposredno pre serviranja.

Torte, kolači i peciva mogu dugo da traju

Slatkiši uglavnom vrlo dobro podnose zamrzavanje, naročito ako ih unapred podelite na manje komade. Torte i kolače možete umotati u providnu foliju ili odložiti u dobro zatvorene posude.

Kada želite da ih poslužite, dovoljno je da ih ostavite nekoliko sati na sobnoj temperaturi ili da ih kratko odmrznete.Suvi kolači, keksi i peciva takođe mogu da se čuvaju u zamrzivaču više nedelja.

Ako želite da ponovo dobiju svež ukus i lepu koricu, možete ih kratko zagrejati u rerni pre posluživanja.

Foto: Shutterstock

Pravila koja pomažu da hrana ostane bezbedna i ukusna

Da bi zamrzavanje dalo dobar rezultat, važno je da se poštuje nekoliko osnovnih pravila.

Hranu najpre treba potpuno ohladiti, jer se tako smanjuje rizik od razvoja bakterija i čuva se njena struktura. Za pakovanje je najbolje koristiti kese za zamrzavanje ili hermetički zatvorene posude, kako bi namirnice zadržale svežinu i ukus.

Dobro je i da na svako pakovanje napišete datum zamrzavanja, kako biste znali koliko dugo hrana stoji. Takođe, praktično je da hranu podelite u porcije koje ćete pojesti odjednom, jer višestruko odmrzavanje i ponovno zamrzavanje nije preporučljivo.

Kada dođe vreme za korišćenje, hranu je najbolje odmrzavati u frižideru, a ne na sobnoj temperaturi, jer se tako bolje čuva i bezbednost i tekstura.

