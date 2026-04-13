Šta raditi sa hranom koja je ostala od Uskrsa? Ne može svako jelo da se zamrzne, evo spiska
Uskršnja trpeza gotovo uvek bude bogata i raznovrsna, pa posle praznika u frižideru često ostane svega pomalo — od kuvanih jaja i šunke, preko priloga i kuvanog povrća, do torti, kolača i peciva. Kada praznično okupljanje prođe, mnogi se suoče sa istim pitanjem: šta uraditi sa viškom hrane?
Pošto bacanje hrane nije dobro rešenje, zamrzavanje može biti odličan način da produžite trajanje uskršnjih jela, uštedite novac i smanjite otpad. Ako se namirnice pravilno pripreme i odlože, mnoge od njih mogu sačuvati ukus i kvalitet i nedeljama nakon praznika.
Kuvana jaja i šunka mogu da se sačuvaju
Kuvana jaja mogu da se zamrznu, ali je važno da se pre toga oljušte. Najbolje je da ih kasnije koristite u salatama, namazima ili jelima iz rerne. Ne preporučuje se zamrzavanje jaja u ljusci, jer belance može promeniti strukturu i postati gumasto.
Ako znate da ćete ih koristiti za kuvanje ili u nekim složencima, možete ih pre zamrzavanja iseći ili izgnječiti, što će kasnije olakšati pripremu.
Šunka takođe veoma dobro podnosi zamrzavanje. Možete je iseći na kockice ili tanke šnite, a zatim spakovati u kese za zamrzavanje ili u posude koje dobro dihtuju. Kada vam ponovo zatreba, lako može da posluži za testeninu, pite, rižoto, sendviče ili tost.
Prilikom odmrzavanja najbolje je da šunku ostavite nekoliko sati u frižideru, kako bi zadržala sočnost i ukus.
Neki prilozi mogu, ali salate traže oprez
Kuvano povrće, krompir i različiti složenci uglavnom dobro podnose zamrzavanje, ali je važno da se pre stavljanja u zamrzivač potpuno ohlade.
Sa druge strane, salate nisu uvek dobar izbor za ovu vrstu čuvanja. One koje sadrže majonez, jogurt ili pavlaku često promene teksturu, razdvoje se i više nemaju isti ukus nakon odmrzavanja.
Bolje prolaze salate koje sadrže povrće, kuvanu testeninu ili mahunarke, ali samo ako imaju neutralniji preliv. U nekim slučajevima je praktičnije da zamrznete samo pojedine sastojke, a da ih spojite neposredno pre serviranja.
Torte, kolači i peciva mogu dugo da traju
Slatkiši uglavnom vrlo dobro podnose zamrzavanje, naročito ako ih unapred podelite na manje komade. Torte i kolače možete umotati u providnu foliju ili odložiti u dobro zatvorene posude.
Kada želite da ih poslužite, dovoljno je da ih ostavite nekoliko sati na sobnoj temperaturi ili da ih kratko odmrznete.Suvi kolači, keksi i peciva takođe mogu da se čuvaju u zamrzivaču više nedelja.
Ako želite da ponovo dobiju svež ukus i lepu koricu, možete ih kratko zagrejati u rerni pre posluživanja.
Pravila koja pomažu da hrana ostane bezbedna i ukusna
Da bi zamrzavanje dalo dobar rezultat, važno je da se poštuje nekoliko osnovnih pravila.
Hranu najpre treba potpuno ohladiti, jer se tako smanjuje rizik od razvoja bakterija i čuva se njena struktura. Za pakovanje je najbolje koristiti kese za zamrzavanje ili hermetički zatvorene posude, kako bi namirnice zadržale svežinu i ukus.
Dobro je i da na svako pakovanje napišete datum zamrzavanja, kako biste znali koliko dugo hrana stoji. Takođe, praktično je da hranu podelite u porcije koje ćete pojesti odjednom, jer višestruko odmrzavanje i ponovno zamrzavanje nije preporučljivo.
Kada dođe vreme za korišćenje, hranu je najbolje odmrzavati u frižideru, a ne na sobnoj temperaturi, jer se tako bolje čuva i bezbednost i tekstura.
