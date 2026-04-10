Veliki petak je za mnoge domaćice dan rezervisan za farbanje uskršnjih jaja, bilo da se koriste stare proverene metode poput lukovine, bilo savremeniji načini sa prehrambenim bojama ili limuntusom. U celoj toj prazničnoj atmosferi često se dogodi da, osim jaja, boju „prime“ i ruke.

Iako se pri farbanju preporučuje nošenje rukavica, mnogi ih ipak ne stave ili ih u nekom trenutku skinu, pa boja ostane na koži. Dobra vest je da postoje jednostavni načini da se fleke uklone bez mnogo muke.

Sirće kao prvo rešenje

Jedan od najpoznatijih načina za skidanje boje sa kože jeste upotreba sirćeta. Dovoljno je da sipate malu količinu na obojeni deo ruke i blago istrljate četkicom.

Ako ne želite da tretirate celu šaku, možete sirće naneti na krpicu ili sunđer, pa nežno prelaziti samo preko mesta koja su obojena. Na taj način čišćenje je preciznije, a koža manje izložena.

Limun i so za tvrdokorne fleke

Još jedan jednostavan trik uključuje limun i malo soli. Limun treba preseći na pola, a zatim ga blago iscediti. Na unutrašnji deo kore sipa se malo soli, pa se time trljaju obojena mesta na koži.

Ova kombinacija može da pomogne da se boja lakše razgradi i ukloni, a pritom ostavlja osećaj svežine na rukama.

Soda bikarbona kao praktičan saveznik

Ako pri ruci imate sodu bikarbonu, i ona može biti vrlo korisna. Najpre pokvasite ruke toplom vodom, a zatim nanesite sodu bikarbonu direktno na obojene delove kože.

Posle toga lagano istrljajte četkicom dok boja ne počne da se skida. Važno je da ne pritiskate prejako, kako ne biste iziritirali kožu, naročito ako su fleke veće ili ako postupak traje duže.

Kako da sledeći put izbegnete ovaj problem

Iako se boja sa ruku može ukloniti, ipak je najlakše sprečiti da do toga dođe. Rukavice su i dalje najjednostavnija zaštita tokom farbanja jaja, naročito ako koristite jače boje ili više različitih tehnika.

Ako ih ipak ne stavite, dobro je da odmah po završetku farbanja operete ruke, jer se sveža boja mnogo lakše uklanja nego kada se potpuno osuši.

