Tezge, pijace i prodavnice u vreme Uskrsa pune su raznih boja za jaja. Neke od njih mogu da sadrže i potencijalno štetne supstance, pa je korisno da znate šta zapravo stavljate u šerpu. Stručnjaci sa Varšavskog univerziteta prirodnih nauka podsećaju da je uvek bolje da se opredelite za prirodne izvore boje, iako su industrijske boje popularne jer su lako dostupne i brzo deluju.

Ako pažljivije pogledate deklaraciju, primetićete oznake koje počinju slovom E, iza kojeg stoji broj. One mogu da označavaju i boje prirodnog porekla i sintetičke hemijske supstance. U kesicama namenjenim za farbanje jaja često se nalaze sledeće.

E 102 - sintetička žuta boja

- sintetička žuta boja E 110 - sintetička narandžasta boja

- sintetička narandžasta boja E 122 - sintetička crvena boja

- sintetička crvena boja E 124 - prirodna tamnocrvena boja

- prirodna tamnocrvena boja E 133 - sintetička plava boja

Farba za jaja

Ove boje su odobrene za upotrebu u prehrambenoj industriji i za njih postoje propisane granice bezbednog dnevnog unosa. Mogu se naći u raznim proizvodima - slatkišima, kolačima, žitaricama za doručak, prerađenom mesu, napicima, sladoledu, jogurtima i drugim mlečnim napicima. Njihova uloga je isključivo vizuelna - da hrana izgleda lepše i privlačnije, bez dodatne nutritivne ili zdravstvene koristi.

Ako je oznaka E u rasponu od 100 do 180, to znači da proizvođač garantuje bezbednost čak i ako deo boje prodre u unutrašnjost jajeta.

Ipak, prirodne boje ostaju najbolja opcija. Izgled jaja obojenih prirodnim sastojcima zavisi od njihove početne boje, načina farbanja i izabranih namirnica. Kao prirodni izvori boje najčešće se koriste: ljuske crnog i crvenog luka, cvekla, hibiskus, kurkuma, crveni kupus i druge biljke.

Jaja obojena na ovaj način često imaju nežnije, nejednake nijanse, ali su dobar izbor za sve koji žele da izbegnu sintetičke dodatke.

