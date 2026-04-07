Rene Gracijano je bila zvezda serijala "Mob Wives" i svojom ulogom je pomogla da ova serija zablista. Budući da je ćerka poznatog konsiljera porodice Bonano, Entonija Gracijana, Rene je započela ovu seriju dramatično. Shvatamo, jer je više nego zaslužila svoje mesto. U prvoj sezoni bila je emocionalno nestabilna, ali kako su godine prolazile, njena cela ličnost se promenila.

Rene Gracijano Foto: reneegraziano/instagram

OD ĆERKE MOĆNOG MAFIJAŠA DO RIJALITI ZVEZDE

Njen bivši muž, Hektor Pagan Jr., bio je mafijaš koji je postao doušnik DEA-e i svedočio je protiv njenog oca Entonija Gracijana. U početku, Rene nije verovala u glasine da je Džunior odgovoran za hapšenje njenog oca, ali onda je Džunior nazvao i lično potvrdio da je on krivac. Rene je oduvek javno govorila o svom životu, kako o teškim, tako i o lepim trenucima.

Rene Gracijano menjala se tokom godina

IZDAJA KOJA JE PROMENILA SVE

Vidite, neposredno pre početka snimanja druge sezone, Rene je bila podvrgnuta proceduri plastične hirurgije opasne po život. Ovo ju je zamalo ubilo, ali onda se hirurg okrenuo i tužio Rene za 77 miliona dolara, jer je smatrao da su njeni komentari bili omalovažavajući. Nekoliko godina kasnije, dr Ajman Šahin je video sebe optuženog po 29 tačaka za nemar, sa više žrtava. Njegova licenca je sada pod ledom.

OPERACIJA KOJA JE ZAMALO BILA KOBNA

Posle ovog velikog životnog događaja, Rene je omekšala, postavši mirni posrednik za svoje partnere, iako su njene bitke sa trezvenošću uvek bujale na površini.

BORBA SA DEMONIMA KOJA NE PRESTAJE

Kada su "Mob Wives" prestale da se emituju 2016. godine, Rene je ponuđeno mesto u Velikom bratu. Naravno, rekla je da – Rene je izdržala sve do finala. Sve u svemu, završila je na trećem mestu. Ona je takođe bila poslednja žena i poslednja Amerikanka koja je ostala u ovom šou programu.

RIJALITI JOJ DONEO NOVU SLAVU

Pojavivši se zajedno sa Džoom Gambinom, ovaj dvojac bio je eksplozivan. Od psovki preko podignutih pesnica do žestokih tuča, doneli su dramu, ali je to takođe uticalo na Reneino zdravlje.

DRAMA PRED KAMERAMA, POSLEDICE U STVARNOSTI

Renein put je napravio nekoliko oštrih skretanja. Ipak, odlučila je da nastavi da ide napred i potražila je pomoć na Floridi za svoju depresiju. Nakon toga, Rene se, nažalost, vratila svojim porocima, nakon tretmana slomljene trtice.

"Nisam jela i nisam spavala danima u tom trenutku, a telo mi je pokleknulo. Skoro da nisam imala kalijuma i to je izazvalo srčani udar. Srušila sam se. Imala sam predoziranje i mama nije znala šta da radi pa su pozvali hitnu pomoć. Stavili su me na infuziju i 72-časovno zadržavanje", iskreno je objasnila Rene.

ŠOKANTNO PRIZNANJE O PREDOZIRANJU

Nakon što je izašla sa rehabilitacije, Rene je želela da napravi razliku u životima drugih žena. Stoga se zaposlila u Transitions Recovery, svom bivšem centru za rehabilitaciju na Floridi. Ovde je počela da deli svoju priču, dajući drugima nešto o čemu bi se mogli pozabaviti dok su se nalazili na stranputici.

OD PACIJENTA DO INSPIRACIJE DRUGIMA

Kada se vratila na Stejten Ajlend, Rene je izgubila kontrolu nad svojim automobilom, sudarivši se sa parkiranim i, na sreću, praznim džipom. Kada su policajci stigli, izgledalo je da je Rene bila pod uticajem narkotika, tvrdi policija, pa je usledilo Reneino hapšenje.

SAOBRAĆAJKA I HAPŠENJE KOJE JE PODIGLO PRAŠINU

Obraćajući se na više mesta u mesecima koji su usledili, Rene je više puta naglašavala da je čista. Međutim, otkrila je da je uzela određene tablete neposredno pre sudara.

ISTINA KOJA JE IZAŠLA NA VIDELO

Vrativši se blistavim svetlima, Rene je nastavila da glumi u scenarističkom prazničnom filmu u kojem je takođe prikazana njena bliska prijateljica Tereza Đudiče. U ovome je Rene igrala samu sebe, ali sa dodatnim pojačanjem, jer je skovana „Majka mafije“.

POVRATAK NA SCENU U VELIKOM STILU

Ono što se tiče zavisnosti i trezvenosti je da je to svakodnevna bitka. Rene to dobro razume, jer su 2023. godine njene zavisnosti ponovo izašle na površinu i ona je umalo umrla.

OPASAN POVRATAK STARIM NAVIKAMA

Pojavljujući se u podkastu "Glupa plavuša", Rene je objasnila da je progutala ono što je mislila da je kokain, ali u stvarnosti je bio prošaran fentanilom, a da ona nije znala.

"Umrla sam u restoranu na Floridi. Bila sam mrtva, intubirana tri dana. Niko iz moje porodice nije dolazio u bolnicu i tamo sam provela devet dana učeći ponovo kako da hodam. To je bilo to za mene", rekla je Rene, uz zahvalnost napomenuvši da je ovo bio trenutak njenog „dolaska Isusu“.