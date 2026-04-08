Slušaj vest

Dejana Bačko, poznatija javnosti kao „Devojka sa krilima“, iz dana u dan pokazuje koliko su volja, hrabrost i ljubav prema životu jači od svih prepreka. Mnogima je upravo ona simbol snage i inspiracije, a sada je pažnju privukla novim snimkom koji je raznežio i oduševio njene pratioce.

Ovog puta, Dejana je podelila kadar iz još jedne nesvakidašnje avanture sa suprugom Markom Nežićem, koji ju je vozio na motoru.

Zajedno zabeležili poseban trenutak

Dejana i Marko su celu vožnju zabeležili kamerom, a snimak njihovog zajedničkog trenutka brzo je privukao pažnju na društvenim mrežama.

Dejana Bačko i Marko Nežić u novoj zajedničkoj avanturi tokom vožnje motorom

Njihovi pratioci imali su priliku da vide još jedan kadar iz života para koji često pokazuje koliko im zajedništvo, podrška i ljubav znače u svakodnevici.

Nedavno podelila bolnu vest

Podsetimo, Dejana je nedavno sa javnošću podelila veoma tešku i potresnu vest — da su ona i njen suprug izgubili bebu u četvrtom mesecu trudnoće.

U emotivnoj objavi, koju je podelila uz fotografiju iz bolnice, objasnila je da je tokom redovne kontrole u utorak lekar primetio da nešto nije kako treba.

- Naša beba nije imala razvijene gornje ekstremitete, a srce, iako je kucalo, imalo je ozbiljnu srčanu manu - napisala je tada Dejana.

Tom prilikom istakla je i da je u takvim trenucima gotovo nemoguće pronaći prave reči.

Snagu pronašla u porodici

Uprkos ogromnom bolu, Dejana je pokazala izuzetnu snagu. Ona, koja je rođena bez ruku i svakodnevno funkcioniše kao da ih ima, zahvalila je lekarima što su joj pomogli da donese najtežu odluku u životu.

Naglasila je i da veoma dobro zna koliko borba može da bude teška, jer je i sama kroz mnogo toga prošla, te da nikome ne bi poželela isti put.

Tokom najtežih dana provedenih u bolnici, najveću utehu i oslonac pronašla je u suprugu i njihovoj ćerkici.

Ćerka joj vratila osmeh

Da joj makar na trenutak izmami osmeh, njihova ćerka joj je iz kuće slala video-snimke na kojima izvodi „trikove“ sa plišanim medom.

Upravo tim detaljem Dejana je posebno dirnula javnost, istakavši koliko su ona i Marko zahvalni što već imaju jednu zdravu, pametnu i prelepu devojčicu.

Video: Devojka sa krilima češlja i hrani bebu