Dekorativno ogledalo možda se ne prlja često, ali ogledalo u kupatilu svakodnevno trpi kapljice vode, tragove paste za zube i proizvode za kosu. Čišćenje ogledala nije teško, ali postoji pravilan način. Malo šta je frustrirajuće kao ogledalo koje ste upravo očistili, a ono i dalje izgleda mutno ili sa tragovima.

Bez obzira da li koristite domaće sredstvo sa sirćetom ili kupovni čistač, evo kako da očistite ogledalo bez muke, prema savetima onih koji se time profesionalno bave.

Prvo: izaberite sredstvo za čišćenje

Dobar čistač za staklo treba da lako uklanja masnoću i prljavštinu i da ne ostavlja tragove

Možete koristiti gotove proizvode ili napraviti domaći sprej. Ako birate domaću opciju, ovo je recept:

2 šolje vode

1/2 šolje belog ili jabukovog sirćeta

1/4 šolje alkohola (70%)

Ako imate tvrdu vodu, bolje je koristiti destilovanu vodu.

Kako pravilno očistiti ogledalo

Poprskajte čistač na čistu mikrofiber krpu ili papirni ubrus. Većina sprejeva će skliznuti niz površinu ako ih nanesete direktno. Brišite u obliku slova "S". Krenite od vrha i spuštajte se na dole u S-pokretima.

Čišćenje ogledala Foto: Jurgita Vaicikeviciene / Alamy / Profimedia

Ne brišite kružno - to stvara statički elektricitet koji privlači prašinu i ostavlja tragove.

Uklonite tvrdokorne mrlje. Za osušenu pastu za zube ili lak za kosu: nanesite sredstvo na sunđer, blago istrljajte a zatim ponovite osnovno čišćenje.

Finiširajte suvom krpom. Na kraju, pređite suvom mikrofiber ili polir krpom kako biste uklonili eventualne ostatke i dobili sjaj bez tragova.

Zašto mikrofiber krpa

Stručnjaci preporučuju da se koristi mikrofiber krpa jer upija više tečnosti a brzo uklanja tragove. Ujedno, ne ostavlja dlačice

Ovaj mali trik, izbegavanje kružnog brisanja i prelazak na S-pokrete pravi veliku razliku između zamagljenog i savršeno čistog ogledala, prenosi portal Goog Housekeeping.

