Slušaj vest

Tradicionalno je simbol Uskrsa crveno jaje, koje je obavezno na trpezi, a u crveno se boji i čuvarkuća, prvo ofarbano jaje, koje čuva porodicu i dom.

Pošto je crveno najvažnija uskršnja boja i među obaveznim je bojama uskršnjih jaja, ljudi su u prošlosti pronašli mnogo jednostavnih načina da prirodnim metodama postignu lepu crvenu boju.

Među njima je i farbanje jaja mlevenom paprikom, koje se izvodi vrlo jednostavno. Važno je samo da vodite računa o tome da koristite slatku, a ne ljutu papriku jer ljutina može da prodre kroz ljusku do belanceta.

Foto: Profimedia

Potrebno je:

4 kašike mlevene paprike
1 l vode
prstohvat soli
2 kašike sirćeta

Postupak
Sipajte vodu u šerpu, dodajte mlevenu papriku, malo soli i sirće, pa razmutite.
Spustite jaja u vodu, pa stavite da se kuva na srednjoj vatri dok ne prime boju.

(Kurir.rs/Glossy)

