Slušaj vest

Veliki petak smatra se jednim od najstrožih dana Vaskršnjeg posta, pa se i trpeza tog dana razlikuje od uobičajene posne ishrane. Prema pravilu posta, na stolu bi trebalo da bude isključivo hrana pripremljena na vodi, bez ulja i drugih dodataka koji ublažavaju strogoću ovog dana.

To znači da su dozvoljeni bareno povrće, sveže i suvo voće, hleb, med, kao i kuvani pirinač. Iako mnogi veruju da su sve posne namirnice automatski dozvoljene, praksa pokazuje da se upravo tu najčešće greši.

kuvani pirinač Foto: Profimedia

Koje namirnice nisu prikladne na Veliki petak

Jedna od čestih zabluda jeste da su posne grickalice prihvatljiv izbor za Veliki petak. Krekeri, štapići, čips, napolitanke i slični konditorski proizvodi bez mleka često se smatraju bezazlenim rešenjem, ali u sebi uglavnom imaju ulje ili margarin, zbog čega se ne uklapaju u strogi post na vodi.

Takođe, po kanonskom tumačenju nisu poželjni ni ratluk i žele bombone, jer sadrže želatin.

riba se ne jede na Veliki petak

U mnogim domovima u Srbiji uvreženo je mišljenje da se na Veliki petak može jesti riba, riblja čorba ili krompir salata začinjena uljem. Ipak, prema pravilima strogog posta, ovakav način ishrane dva dana pred Vaskrs ne smatra se prikladnim.

Običaji vezani za obedovanje na Veliki petak

Pored izbora hrane, u narodu postoje i običaji koji se odnose na sam način obedovanja. Veruje se da na Veliki petak ne bi trebalo koristiti viljušku i nož, niti dodatno soliti hranu.

Prema predanju, onaj ko soli jelo na ovaj dan simbolično „dosipa so na Isusove rane“, pa se zbog toga savetuje uzdržanost i u tom pogledu.

matovilac salata zeleno lisnato povrće

Za vernike koji se strogo pridržavaju Vaskršnjeg posta, Veliki petak je dan kada bi trebalo izbegavati i hranu i piće sve do zalaska sunca. Od ovog pravila izuzeti su deca, trudnice i bolesni.

Tri jela na vodi za Veliki petak

Kada je reč o obrocima, i na dan strogog posta moguće je pripremiti ukusna i jednostavna jela bez ulja. Među najčešćim izborima su prebranac bez zaprške, manastirski krompir i kolač na vodi.

Prebranac bez ulja

Foto: Profimedia

Sastojci:

300 grama belog pasulja

1 glavica crnog luka

2 šargarepe

1 paprika

2 čena belog luka

lovorov list

mlevena paprika

biber

Priprema:

Pasulj potopite u vodi preko noći. Sutradan ga obarite, prospite prvu vodu, a zatim nastavite kuvanje dok ne omekša.

U vatrostalnu posudu dodajte sitno seckano povrće i začine, pa sve nalijte vodom u kojoj se kuvao pasulj. Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko 40 minuta. Na ovaj način, bez zaprške i bez ulja, jelo dobija pun i bogat ukus.

Manastirski krompir po receptu sa Hilandara

Sastojci:

krompir sa slaninom Foto: Steidi / Alamy / Profimedia

1 kilogram krompira

300 mililitara pasiranog paradajza

svež peršun

so

voda

Priprema:

Krompir poređajte u šerpu, posolite, dodajte seckani peršun i nalijte vodom tek toliko da ga prekrije. Kuvajte lagano, na tihoj vatri.

Kada tečnost gotovo uvri, dodajte pasirani paradajz i nastavite kuvanje dok krompir potpuno ne omekša i upije sos. Suština ovog jela je u sporom kuvanju, jer se tako najbolje izvlači aroma svih sastojaka.

Manastirski kolač na vodi

Sastojci:

Foto: Profimedia

1 šolja vode

1 šolja šećera

1 šolja meda

100 grama mlevenih oraha

100 grama maka

1 kesica vanilin-šećera

rendana korica limuna

2 kašike pekmeza

brašno po potrebi

1 prašak za pecivo na 500 grama brašna

400 mililitara šerbeta

Priprema:

Najpre napravite šerbet i podelite ga na dva dela. U jedan deo dodajte vodu, šećer i med, pa sve dobro sjedinite.

Zatim umešajte mak, orahe, koricu limuna, vanilin-šećer i pekmez. Postepeno dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo dok ne dobijete gusto testo.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni dok kolač ne porumeni. Još vruć prelijte preostalim šerbetom i ostavite da se potpuno ohladi pre sečenja.

Video: Običaji na Veliki petak