Nakon smrti oca saznala da nije njegova ćerka

Pre tri dana sahranili smo tatu. "Sedamdeset četiri godine nisu godine za umiranje", rekle su komšije na sahrani. Ali bio je umoran. Videla sam to tokom prošle godine: kako sedi na tremu i gleda u prazno, kako je prestao da popravlja kapiju koja je škripala dvadeset godina. Bez mame, kao da je izgubio razlog da se pokrene.

Mama je umrla pre pet godina. Tada tata nije plakao - stajao je pored kovčega, kamenog lica, kuckajući kažiprstom po butini. Ta navika - kuckanje dok sluša ili razmišlja uvek je bila uz njega.

Kao dete, sedela bih pored njega i pričala mu o školi, prijateljima, dečaku koji me je povukao za pletenicu. Tata je ćutao, ali je prstom kuckao o sto: kuc-kuc-kuc. To je značilo da sluša. To je značilo da je tu.

Moj život

Sada imam četrdeset šest godina. Šefica sam ljudskih resursa u fabrici. Sama sam - bila sam udata, ali smo se razveli posle tri godine i nismo imali dece. Živim u Voronježu, u stanu sa pogledom na parking. Još tri godine otplaćujem hipoteku. Kao i svi ostali.

Kuća i koverta

Tatina kuća miriše na mašinsko ulje. Bio je mašinski inženjer, i taj miris se uvukao u zidove, nameštaj, čak i zavese.Stojim nasred kuhinje, ne znajući odakle da počnem. Notar je tražio moj i tatin izvod iz matične knjige rođenih, venčani list mojih roditelja i još neke papire. Sve bi trebalo da bude u ormaru, u donjoj fioci. Otvaram vrata. Fascikle, kutije, računi iz poslednjih dvadeset godina. Zašto ih je čuvao?

Na dnu fioke - velika smeđa koverta. Stara, od debelog papira, zapečaćena. Na prednjoj strani očev rukopis: "Ljudokice. Otvori posle moje smrti." Prsti mi se hlade.

Tata nikada nije pisao pisma

Sedam za sto. Koverta je teška. Unutra nisu samo papiri. Kidam ivicu. Tri lista. Prvi - pismo.

"Ljudokice. Ako ovo čitaš, znači da mene više nema. Hteo sam da ti kažem dok sam bio živ, ali nisam mogao. Bio sam uplašen. Ti nisi moja biološka ćerka." Čitam ponovo. I ponovo. Ne moja biološka ćerka.

Šamar realnosti

"Tvoja majka je već bila trudna kada smo se upoznali. Imala je dvadeset dve, ja dvadeset osam. Zaljubio sam se odmah. Mesec dana kasnije rekla mi je da očekuje dete. Ne moje. Zaprosio sam je iste večeri." Ruke mi drhte. Ništa nikada nije odavalo tu tajnu. Nikakav pogled, nikakva reč.

"Venčali smo se na proleće. Rodila si se na jesen. Upisao sam te na svoje ime. Imao sam potrebu da znam istinu. Kada si imala pet godina, uradio sam DNK test." Drugi list: laboratorijski obrazac. 1983. godina. Zaključak: "Biološko srodstvo isključeno."

Treći list: potvrda o usvajanju. Isti datum.

"Ne znam zašto sam radio test. Nešto me je iznutra mučilo. Te noći nisam spavao. Ujutru si došla, sela mi u krilo i rekla: 'Tata, hoćeš li mi pomoći?' Tada sam shvatio: papir je papir. A ti si moja ćerka. Jer sam tako odlučio." Gutam knedlu.

"Nedelju dana kasnije podneo sam papire za usvajanje. Mama nije znala za test. Tebi nisam rekao ništa. Četrdeset jednu godinu."

Strah

"Plašio sam se, Ljudokice. Plašio sam se da ćeš me gledati drugačije. Da ćeš me voleti manje. Znam tvoje navike. Znam kako ćutiš kad plačeš. Znam kako razmišljaš. Ali sam se ipak plašio." Sedim u mraku. Kuća ćuti.

"Zato ti pišem sada. Kada me više nema. Oprosti mi zbog ćutanja. Ali zapamti: ti si moja ćerka. Svakog dana. Svake godine. Zato što sam te izabrao. Tvoj tata."

Sećanja

Kuća miriše na ulje i na hleb. Tata je pekao hleb subotom. Debele kriške, puter, mrvice po stolu. Gunđao je kad bih se uprljala. Sve ove godine. Znao je - i nikada nije rekao. Mogao je da ode. Nije. Mogao je da kaže istinu. Nije. Nosio je to sam.

Razumevanje

Gledam papire: DNK test i potvrdu o usvajanju. Jedno pored drugog. Ne biološki. Po izboru. "Tata te je izabrao", govorila je mama. Mislila sam da je to metafora. Nije bila. Svaki dan, više od četrdeset godina – birao me je. Sledećeg jutra idem kod notara. Predajem dokumenta. Klimam glavom, ali ne slušam. Koverta ostaje u torbi. Neću je nikome pokazati. Moja je.

Vozim kroz novembarski grad. Juče sam saznala da moj otac nije moj otac. I istovremeno - da je bio više moj otac nego bilo ko drugi. Ti si moj otac. Svakog dana. Svake godine. I to se nikada neće promeniti.

