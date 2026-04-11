Šampinjoni su nezaobilazan sastojak u mnogim jelima, a naročito ih koristimo u vremeposta ili tokom posebnih režima ishrane za smanjenje telesne težine. Upotrebljavamo ih u salatama, ali i za pripremu čorbi, gulaša, toplih priloga za ručak.

Ipak, kada kupujete pečurke, a kod nas su to najčešće šampinjoni, zanemarite pretpostavku da su svi proizvodi iz prodavnice bezbedni. Čak i u zatvorenim pakovanjima mogu se naći pokvareni primerci koji mogu izazvati stomačne tegobe. Zato je važno da znate kako da ih proverite odmah, na licu mesta.

Obratite pažnju na izgled

Pogledajte boju i površinu pečuraka. Birajte šampinjone koji su ujednačeno beli ili blago kremasti. Izbegavajte one sa sivim ili tamnim flekama, jer to može ukazivati na kvarenje.

Dodirnite površinu ako možete. Ako primetite lepljiv ili sluzav sloj, nemojte ih kupovati. To je jasan znak lošeg skladištenja i razvoja bakterija.

Pečurke Foto: Elena Hramova / Alamy / Profimedia

Pomirišite proizvod pre kupovine

Verujte svom čulu mirisa. Sveži šampinjoni imaju blag, prijatan, zemljani miris. Ako osetite vlagu, amonijak ili bilo kakav hemijski ton, proizvod nije bezbedan za upotrebu. Takav miris često ukazuje na to da su pečurke stare ili nepravilno čuvane.

Uzmite u obzir čvrstinu. Kvalitetni šampinjoni su čvrsti, elastični i zadržavaju oblik. Ako su mekani, uveli ili naborani, već su izgubili svežinu i smanjena im je nutritivna vrednost. U takvom stanju se brže razvijaju mikroorganizmi, što povećava rizik po zdravlje.

Proverite pakovanje

Pogledajte unutrašnjost pakovanja. Ako primetite kapljice vode ili kondenzaciju, budite oprezni. Vlaga stvara idealne uslove za razvoj bakterija, posebno ako proizvod stoji duže na polici. Zato birajte pakovanja koja deluju suvo i sveže.

Kupujte promišljeno i koristite brzo

Foto: Profimedia

Ne oslanjajte se samo na spoljašnji izgled. Čak i uredni i čisti šampinjoni mogu biti pokvareni ako su dugo stajali. Birajte proizvod koji deluje sveže i potrudite se da ga iskoristite u roku od jednog do dva dana nakon kupovine.

Pravilnim izborom štitite svoje zdravlje i čuvate kvalitet obroka. Obratite pažnju na detalje i kupujte pametno.

VIDEO: Pita sa pečurkama