Kako se približava Veliki petak, sve više domaćica traži proverene recepte za posna jela koja su ukusna, ali i ekonomična. Upravo ovaj burek na vodi odgovara svim tim zahtevima – ne sadrži ulje, lako se pravi i uspeva čak i onima koji nemaju mnogo iskustva u kuhinji.

Testo je mekano i podatno, a fil jednostavan, ali pun ukusa. Ono što ga izdvaja jeste posebna struktura i sočnost, zbog kojih mnogi kažu da se ne primećuje da je u pitanju posna verzija. Savršen je za celu porodicu i odličan izbor za prazničnu trpezu.

Sastojci:

- 500 g tankih kora za pitu (posne),

- 1 kg krompira,

- 2 glavice crnog luka,

- 1 kašičica soli,

- 1/2 kašičice bibera,

- 1 kašičica aleve paprike (opciono),

- 100 ml mineralne vode,

- ulje za premazivanje kora.

Posni burek Foto: Vedad Ceric / Alamy / Profimedia

Priprema:

Oljuštite krompir i narendajte ga na krupno rende. Oljuštite i sitno iseckajte luk. U tiganju propržite luk dok ne postane zlatnožut. Dodajte rendani krompir, so, biber i alevu papriku (ako koristite). Pržite na srednjoj vatri dok krompir ne omekša (oko 10-15 minuta).

Razvucite koru na radnu površinu. Premažite je vodom Preko nje stavite drugu koru i ponovite proces premazivanja. Rasporedite pripremljeni krompir preko kora, ravnomerno.

Uvijte kore sa krompirom u rolat. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sav krompir i kore. Pleh obložite papirom za pečenje. Rolate ređajte u pleh, formirajući oblik po želji (spiralu, redove itd.).

Premažite burek mineralnom vodom. Zagrejte rernu na 200°C. Pecite burek dok ne postane zlatno-smeđ i hrskav (oko 30-35 minuta). Kada je burek gotov, izvadite ga iz rerne i ostavite da se malo prohladi pre sečenja i serviranja.

