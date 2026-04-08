Slušaj vest

Uskrs je jedan od najvećih praznika koji nam predstoji, a farbanje jaja na Veliki petak za mnoge porodice predstavlja nezaobilazan deo tradicije. Tokom godina ovaj običaj prerastao je u pravu malu umetnost, pa se na prazničnoj trpezi sve češće mogu videti maštovito ukrašena jaja različitih boja i dezena.

Ipak, iako je želja da jaja izgledaju što lepše sasvim razumljiva, važno je da se prilikom ukrašavanja vodi računa o tome da li će ona kasnije biti i za jelo. Na društvenim mrežama sve je više ideja koje vizuelno deluju atraktivno, ali nisu bezbedne ukoliko jaja planirate da poslužite i pojedete.

Uskršnja jaja ukrašena dekupaž tehnikom sa motivima Uskrsa Foto: Aleksandar Tomic / Alamy / Profimedia

Najbezbedniji izbor su prirodne i jestive boje

Farbanje prirodnim sastojcima i dalje se smatra jednim od najsigurnijih načina ukrašavanja, posebno ako želite da jaja ostanu jestiva. Takođe, bezbedne su i kupovne boje koje su namenjene upravo farbanju uskršnjih jaja i koje imaju odgovarajuću deklaraciju.

Problem nastaje kada se koriste materijali koji nisu predviđeni za kontakt sa hranom, jer pojedine supstance mogu da prodru kroz ljusku i utiču na sadržaj jajeta.

Materijali koje ne bi trebalo koristiti

Flomasteri i markeri

Mnogi posežu za flomasterima i markerima kako bi crtali direktno po ljusci i pravili zanimljive motive. Međutim, takav način ukrašavanja nije preporučljiv ako jaja planirate da jedete.

Foto: Printscreen/Youtube/ОльгаМолодцоваВКУСНОДОМА

Tinta i hemikalije koje se nalaze u markerima mogu da prođu kroz ljusku i kontaminiraju unutrašnjost jajeta, što može predstavljati rizik po zdravlje.

Lepak i slični proizvodi

Foto: Shutterstock

Jaja ukrašena lepkom, raznim premazima ili drugim lepljivim materijalima mogu izgledati zanimljivo, ali nisu dobar izbor za prazničnu trpezu ako će se kasnije konzumirati.

Takve supstance često sadrže sastojke koji nisu namenjeni ishrani, a čak i male količine mogu biti problematične, naročito zato što se ne uklanjaju uvek u potpunosti i ne razgrađuju se tokom kuvanja.

Boje za tekstil, papir i druge površine

Foto: Malisa Nicolau / Alamy / Profimedia

Boje koje nisu predviđene za hranu ne bi trebalo koristiti za ukrašavanje jaja koja nameravate da pojedete. To se posebno odnosi na boje za papir, drvo, tkaninu i slične materijale.

Njihov sastav može sadržati štetne supstance, uključujući i teške metale, zbog čega je najbolje da takva jaja ostanu isključivo dekoracija.

Šljokice, perlice i plastični ukrasi

Foto: Iurii Golub / Alamy / Profimedia

Dodaci poput šljokica, perlica i sitnih plastičnih ukrasa često se koriste da bi jaja izgledala svečanije i raskošnije. Ipak, oni nisu pogodni za jaja koja će se jesti.

Osim što nisu bezbedni za kontakt sa hranom, postoji i mogućnost da se sitni delovi odvoje, što dodatno povećava rizik, posebno kod dece.

Kako da uskršnja jaja budu i lepa i bezbedna

Ukoliko želite da jaja budu istovremeno dekorativna i jestiva, najbolje je da se držite proverenih i bezbednih rešenja. Tu spadaju prehrambene boje, kao i prirodni sastojci koji se tradicionalno koriste za farbanje.

Farbanje jaja prirodnim bojama Foto: Profimedia

Za bojenje jaja mogu poslužiti lukovina, crveni kupus, cvekla, šargarepa, spanać i kurkuma, ali i kupovne jestive boje koje su jasno označene kao bezbedne za upotrebu u ishrani.

Video: Šaranje jaja voskom