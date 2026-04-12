Uskršnje jutro, po običaju, otvaraju farbana jaja i kuvana šunka. Za istinske gurmane i ljubitelje mesa to je uvod u još raskošniju trpezu koja sledi u nedelju. A u mnogim domovima, kraljica uskršnjeg ručka je – njeno veličanstvo jagnjetina!

Ako još niste smislili plan i program za ovaj važan dan, preporučujemo vam recept sa mirisima Grčke, zemlje prema kojoj gajimo osećanja veća od prijateljskih.

Grčka kuhinja jedna je od najpopularnijih na svetu, a i mi je ovde posebno poštujemo. Naravno, nisu to samo giros, suvlaki, čuvena horiatiki salata, musaka i caciki, već i specijaliteti od jagnjećeg mesa, naročito kleftiko. Ako ste ljubitelj svih tih jela, verujte nam, dopašće vam se i ovo.

Jagnjetina na grčki način

Sastojci:

- jagnjeći but

- so

- svež ruzmarin

- maslinovo ulje

- krompir

jagnjetina

Priprema:

Jagnjeći but stavite na pek-papir, pa ga dobro posolite, obilno namažite maslinovim uljem i preko stavite par grančica svežeg ruzmarina.

Uvijte papir oko mesa, pa sve zajedno umotajte u aluminijumsku foliju i dobro zatvorite.

Pecite dva i po do tri sata u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Potom izvadite meso, stavite ga na pleh i vratite u rernu na još pola sata.

Oljušten krompir skuvajte u slanoj vodi. Možete da ga zapečete u rerni ili da ga samo prelijete močom od pečenog mesa.

Zašto se za Uskrs jede jagnjetina?

Jagnjetina je zvezda uskršnje gozbe u većini hrišćanskih zemalja. To je tradicija koja se prenosi s kolena na koleno, iz veka u vek. Prema nekim teorijama, konzumacija jagnjećeg mesa na Uskrs vezuje se za jevrejsku Pashu i Stari zavet u kojem se opisuje kako je Mojsije izbavio svoj narod iz egipatskog ropstva, ali je opšteprihvaćeno i objašnjenje da je sam Isus Hrist opisan kao "jagnje Božije" (agnus dei), jer je žrtvovao svoj život za grehe čovečanstva, milosrdan prema onima koji su ga nepravedno mučili.

