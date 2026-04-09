Kada spremate Keks-mak tortu vodite računa o tome da fil treba da bude savršeno kremast, pa pazite da ga ne prekuvate. Čim se malo zgusne sklonite ga sa vatre. Takođe, kada dodajete mleveni keks, radite to postepeno kako biste dobili ujednačenu smesu bez grudvica.

Ako želite intenzivniji ukus, možete dodati malo rendane korice limuna ili narandže, što će lepo osvežiti slatkoću i dati torti novu notu.

Sastojci:

Za fil:

200 g mlevenog maka

150 g šećera (može i manje ili više, po ukusu)

1 vanilin šećer

4 kašike griza

600 ml mleka

150 g putera

350 g mlevenog keksa,

Po želji u fil možete dodati 2 kašike pistać krema, u tom slučaju je dovoljno 100 g šećera.

Za ganaš:

150 g mlečne ili bele čokolade

70 ml slatke pavlake

Torta sa makom Foto: FotoFoodTeam / Foodies / Profimedia

Priprema:

Za fil stavite u šerpicu mak, šećer, vanilin šećer, griz i mleko. Kuvajte desetak minuta i povremeno mešajte smesu. Kada se smesa zgusne, sklonite s vatre. U vruću smesu dodajte puter i mešajte dok se ne rastopi. Zatim ubacite i pistać krem ako ga dodajete.

U smesu kao poslednji korak dodajte mleveni keks i sjedinite sa smesom od griza. Utapkajte u kalup prečnika 20 ili 22 cm i odložite u frižider. Na kraju napravite ganaš.

U šerpicu stavite čokoladu i slatku pavlaku, mešajte i zagrevajte uz mešanje dok se čokolada ne otopi i sve lepo sjedini. Ovaj korak možete da uradite i u mikrotalasnoj rerni. Gotov ganaš rasporedite preko torte sipajući ga lagano, u tankom mlazu. Ukrasite po želji i ostavite u frižideru da se stegne.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Torta