Trik za savršeno pečenje je u par sastojaka koje imate kod kuće: Meso će se samo odvajati od kosti, a kora će biti hrskava
Savršeno sočno pečenje želja je svakog ko priprema porodični ručak, ali se često dešava da meso ispadne suvo i tvrdo, uprkos trudu i dobrim sastojcima.
Iskusni u pravljenju pečenja tvrde da tajna nije u skupim začinima, već u jednostavnom triku koji omekšava vlakna mesa i zadržava sočnost.
Ključ je u mešavini jabukovog sirćeta i kisele vode. Kiselina iz sirćeta razgrađuje mišićna vlakna, dok mehurići iz mineralne vode pomažu da tečnost prodre dublje u meso, čineći ga mekšim i sočnijim.
Preporučuje se da se meso dobro premaže ovom tečnošću i ostavi da odstoji najmanje dva sata, a još bolje preko noći. Pre pečenja ga treba osušiti kako bi se dobila hrskava korica.
Važna je i temperatura pripreme. Umesto pečenja na visokoj temperaturi, meso je bolje peći sporije, na oko 150 stepeni, pokriveno, a tek na kraju pojačati temperaturu da bi dobilo zlatnu boju.
Još jedna važna stvar je odmaranje mesa nakon pečenja. Ako ga isečete odmah, izgubiće sokove i biće suvo. Dovoljno je da odstoji 15 do 20 minuta kako bi ostalo mekano i sočno.
Mali trik za još bolji ukus je povremeno prelivanje mesa pivom tokom pečenja, što daje lepu koricu i dodatnu aromu.
Rezultat je pečenje koje se bukvalno topi u ustima, bez obzira na vrstu mesa
