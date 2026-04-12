Napravite od bašte najlepši raj: 7 najboljih cvetova za uzgoj iz semena!
Ako želite da imateiz snova, to može da bude veoma skupo, potogovo ako sadite sadnice ili kupujete biljke iz vašeg lokalnog rasadnika.
Ako želite pristupačniju varijantu, najbolje je da kupite kesice semena i zasadite cveće.
Iako ćete možda morati duže da čekate da cveće uzgajano iz semena dostigne zrelost i nagradi vas cvetovima, verujte da će se čekanje isplatiti.
U nastavku ćemo deliti najbolje cveće za uzgoj iz semena, prema mišljenju stručnjaka za biljke.
Suncokreti
Suncokreti su voljeni zbog svojih veselih cvetova koji dolaze u raznim svetlim bojama, od njihove kultne žute do narandžaste, ružičaste i bordo.
- Suncokreti rastu veoma brzo, proizvodeći popularne cvetove samo nekoliko meseci nakon sadnje- kaže Dejmon Abdi, vanredni profesor pejzažne hortikulture na Državnom univerzitetu Luizijane.
- Lako se uzgajaju iz semena, suncokreti mogu pružiti niz veličina i jedinstven izgled pejzažu za gotovo tren oka.
Jutarnja slava
Jutarnja slava (Ipomeja) je biljka koja cveta u nijansama ružičaste, ljubičaste, plave i lavandine boje.
- Jutarnje slava nudi jedinstven oblik i estetski izgled cveća u pejzažu- kaže Abdi.
- Sa svojim jedinstvenim načinom formiranja loze, uzgoj iz semena će omogućiti biljci da prirodno pronađe svoje uporište u pejzažu.-
Slatki alisum
Slatki alisum (Lobularia maritima) ima humkasti, rašireni oblik koji prelepo izgleda u bašti ili u saksijama.
- Koristite ga kao pokrivač tla kako biste pejzažu pružili upadljivo, nisko rastuće cveće- kaže Abdi.
Slatki alisum se ne samo lako uzgaja iz semena, već mu to omogućava da prihvati svoj prirodni rašireni oblik u bašti, kaže on.
Cinija
Cinije (Zinnia spp.) dodaju eleganciju svakoj bašti.
- Njihovi smeli, cvetovi slični tratinčicama u raznim bojama nude blistav prizor koji će nastaviti da cveta tokom celog leta- kaže Pati Stefanik, uzgajivačica u Longvud Gardensu.
- Cinije brzo rastu i cvetaju u roku od nekoliko nedelja, što ih čini idealnim za direktnu setvu.-
Petunija
Bilo da su u visećim korpama ili cvetnim gredicama, baršunasti cvetovi petunije u obliku trube graciozno se pojavljuju u talasima boja tokom cele sezone.
- Jednom kada se ukorene, petunije su veoma otporne letnje biljke- kaže Stefanik.
Kosmos
Kosmos (Cosmos) ima pernato lišće i cvetove slične tratinčicama u nijansama ružičaste, bele i magenta.
- Seme kosmosa brzo i lako klija, toleriše različite uslove zemljišta i cveta uz minimalnu negu. Posadite ga u zadnji deo cvetne bašte za dodatnu visinu. Kosmos je takođe odlično rezano cveće.- kaže Stefanik.
Francuski neven
Francuski neven (Tagetes patula) odbija štetočine i dolaze u jarkim nijansama.
- Francuski neveni su voljeni zbog svojih svetlih i raznovrsnih boja, od žute do narandžaste i bordo- kaže Sara Smit, uzgajivačica u Longvud Gardensu.
- Francuski neveni su idealni za bordure i saksije zbog svoje niže visine. Lako se seju iz semena, a cvetaće od leta do jeseni.
VIDEO: Kako se presađuje cveće