Mlada Adro Lo dolazi do oltara uz pesmu „Bad Girls“ i oduševljava goste na venčanju

Dok većina mladi bira nežnu i svečanu muziku za dolazak do oltara, Adro Lo je za svoje venčanje rešila da potpuno odstupi od tradicije. Umesto klasične koračnice, pojavila se uz pesmu „Bad Girls“ pevačice M.I.A, a njen izlazak više je podsećao na modnu pistu nego na uobičajeni svadbeni trenutak.

Snimak njenog dolaska, koji je zabeležila prijateljica, ubrzo je postao viralan na TikToku i privukao ogromnu pažnju korisnika društvenih mreža.

Ulazak koji je oduševio goste i internet

Adro je prema oltaru koračala samouvereno na venčanju održanom 7. februara u Kartaheni, u Kolumbiji. Već sa prvim taktovima pesme atmosfera se potpuno promenila, a među gostima su se odmah čuli uzvici oduševljenja i glasno navijanje.

U jednom trenutku, na pola puta do oltara, mlada je zastala, okrenula se i pozirala, dok joj je dugi veo lepršao na vetru. Upravo taj detalj dodatno je pojačao utisak da scena više liči na pažljivo režiran modni trenutak nego na tradicionalni svadbeni ulazak.

„Moj otac umro je od raka pre 10 godina. Bili smo jako bliski i oduvek je postojala ideja da će me upravo on otpratiti do oltara“, ispričala je Adro.

Iako ima blizak odnos sa bratom i svekrom, rekla je da nije osećala da bi bilo ispravno da bilo ko drugi preuzme tu ulogu.

„Jednostavno mi to nije bilo to“, dodala je.

Iako je u početku razmišljala o tradicionalnijoj muzici, brzo je shvatila da takav pristup ne odgovara njenom karakteru.

„Razmišljala sam o nekoj laganoj pesmi za ulazak, ali to jednostavno nisam ja“, objasnila je.

Ideja da do oltara dođe uz pesmu „Bad Girls“ rodila se iz šale njene jetrve.

„Rekla je: ‘Trebala bi ući uz ‘Bad Girls’ od M.I.A.’ Pomislila sam - zapravo, to mi se stvarno sviđa. Volim tu pesmu i energiju koju nosi“, prisetila se Adro.

Gosti nisu znali šta ih čeka

Mlada je priznala da svoj plan nije otkrila gotovo nikome, pa čak ni članovima svadbene pratnje. Kako kaže, plašila se da bi je ljudi unapred mogli osuđivati ili pokušati da je odgovore od te ideje.

Na kraju su reakcije bile daleko bolje nego što je očekivala.

„Bili su u šoku. Najviše sam se brinula zbog starijih - baka, dedova, tetaka i stričeva - da ne pomisle kako je to neukusno, ali bili su oduševljeni. Rekli su da je to bio najbolji događaj na kojem su ikad bili“, kazala je mlada.

