Slušaj vest

Ako želite da uskršnja jaja budu ravnomerno obojena i da nijanse dođu do punog izražaja, jedan od najvažnijih koraka je priprema ljuske pre farbanja. Upravo izbeljivanje može značajno da utiče na završni izgled, jer ovako pripremljena jaja bolje primaju boju i deluju urednije i efektnije na prazničnoj trpezi.

Dobra vest je da za ovaj postupak nisu potrebni ni skupi preparati ni komplikovana sredstva — dovoljno je nekoliko sastojaka koje većina već ima u kuhinji.

Belo jaje sa utisnutim datumom Foto: Panther Media, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Kako skinuti pečat sa kupovnih jaja

Jaja iz prodavnice uglavnom na ljusci imaju odštampane oznake i brojeve, pa je pre kuvanja i farbanja potrebno da se oni uklone.

To možete uraditi vrlo jednostavno. Dovoljno je da mekanu krpicu nakvasite alkoholnim sirćetom i pažljivo pređete preko površine jajeta dok trag pečata ne nestane. Kada to završite, ostavite jaja da se osuše i tek onda pređite na dalje korake.

Foto: Annebel van den heuvel / Alamy / Profimedia

Zašto se jaja izbeljuju pre farbanja

Ukoliko niste kupili bela jaja možete ih izbeliti lako. Tokom procesa izbeljivanja uklanja se površinski sloj ljuske, pa ispod njega ostaje svetlija osnova. Zbog toga se boja kasnije prima ravnomernije i intenzivnije, a krajnji rezultat izgleda lepše i urednije.

Iako ljuska nakon ovog postupka može da bude nešto osetljivija, trud se isplati kada vidite koliko nijanse mogu da budu jasnije i ujednačenije.

Šta vam je potrebno

Za izbeljivanje i pripremu jaja za farbanje biće vam potrebni:

jaja

alkoholno sirće

voda

manja cediljka

sunđer, po mogućstvu sa blagom abrazivnom stranom

boje za jaja po izboru

malo ulja za završni sjaj Priprema pre kuvanja

Izbeljivanje jaja sirćetom Izvor: TikTok/ondymikula

Pre nego što počnete, ostavite jaja, šerpu i sirće na sobnoj temperaturi, najbolje tokom noći. Na taj način smanjuje se mogućnost pucanja ljuske tokom kuvanja.

Zatim jaja operite pod mlakom vodom i pažljivo ih poređajte u veću šerpu, vodeći računa da ne budu naslagana jedno preko drugog.

Kako se jaja izbeljuju Jaja prelijte mlakom vodom tako da budu pokrivena, a zatim odmerite količinu tečnosti. Nakon toga dodajte istu količinu alkoholnog sirćeta. Šerpu stavite na srednju temperaturu i sačekajte da tečnost proključa. Kada provri, smanjite vatru tako da tečnost samo blago ključa. Tokom kuvanja po površini će se stvarati braonkasta pena. Nju treba povremeno skidati cediljkom. Jaja kuvajte između 10 i 15 minuta. Kada su gotova, prelijte ih hladnom vodom i ostavite da se prohlade. Čim budu dovoljno hladna da mogu da se drže u ruci, uzmite sunđer i pod blagim mlazom vode pažljivo pređite preko ljuske kako biste skinuli spoljašnji sloj. Nakon toga jaja operite i ostavite da se osuše. Kada se potpuno prosuše, spremna su za farbanje. Završni trik za lepši sjaj

Kada ih ofarbate, možete ih dodatno ulepšati tako što ćete na njih naneti nekoliko kapi ulja. Dovoljno je da ih lagano prebrišete, kako bi dobila lep sjaj i još lepše izgledala na uskršnjoj trpezi.

