Slušaj vest

Sa samo 20 godina, Kejtlin Legasi našla se u nezamislivoj situaciji. U 27. nedelji trudnoće, dok je nosila blizance, biološki otac dece joj je hladnokrvno saopštio da odustaje od svega. Njegov predlog je bio kratak - neka ih da na usvajanje. Nakon toga ju je blokirao i potpuno nestao iz njenog života.

Ovo nije klasična priča o napuštenoj trudnici. Kejtlin nikada nije bila u intimnoj vezi sa ocem dece. Ona je bila surogat majka koju je angažovao imućni bračni par iz Velike Britanije. Iako je ovaj proces u njenoj zemlji legalan, ugovori često nisu pravno obavezujući, a teret zakonskog roditeljstva u ovakvim krizama pada isključivo na leđa surogat majke.

U galeriji pogledajte fotografije Kejtlin Legasi:

1/5 Vidi galeriju Kejtlin Legasi o surogat majčinstvu Foto: Printscreen/Instagram/surrogacy_rocks_my_socks

Plemenita namera i surova realnost

Danas, u svojoj 35. godini, Kejtlin priznaje da je bila previše mlada i neiskusna za takvu odgovornost. Već je bila majka dvoje dece, ćerke Aleksandre i sina Gabrijela, koje je dobila sa partnerom Oliverom. Želela je da pomogne drugima da osete roditeljsku sreću, ne sluteći da će postati žrtva zloupotrebe.

U Kanadi, gde ona živi, surogat majčinstvo je isključivo altruističko - pokrivaju se samo osnovni troškovi. Kejtlin je preko foruma upoznala Alis i Džejmsa. Par joj je ispričao srceparajuću priču o borbi sa sterilitetom i prethodnoj prevari koju su doživeli. Ganuta njihovom sudbinom, prihvatila je da im pomogne, a ugovor su sastavili njihovi advokati.

"Bila sam neverovatno naivna. Kada su mi rekli da su pričali sa njihovim advokatom, nije mi palo na pamet da bih i ja trebalo da razgovaram s mojim."

Strah i tišina iz Londona

Situacija se zakomplikovala već na prvom ultrazvuku kada je doktorka sa osmehom saopštila: "Ovde je još jedna beba". Blizanci su isprva bili dočekani sa oduševljenjem, ali se ubrzo sve promenilo. Uplate za troškove su počele da kasne, a poruke od Alis i Džejmsa su postajale sve ređe.

Kada je Kejtlin ušla u šesti mesec, stigla je šokantna vest - par se razvodi. Iako je Džejms isprva obećavao da će se sam brinuti o deci, ubrzo je prekinuo svaki kontakt. Kejtlin je ostala sama sa dvoje nerođene dece koju pravno nije mogla da zadrži - živela je u malom stanu, imala dvoje svoje dece, a njena veza sa Oliverom se raspadala pod pritiskom ove krize.

Kejtlin Legasi o surogat majčinstvu Foto: Printscreen/Instagram/surrogacy_rocks_my_socks

Plan B: Potraga za novim roditeljima

Kada je Džejms konačno potvrdio da bebe definitivno ne želi, Kejtlin je morala da deluje brzo. Preko prijateljice je stupila u kontakt sa Sofi i Robom, parom koji je godinama bio na listi za usvajanje. Oni su joj se odmah učinili kao pravi ljudi za ovu tešku ulogu. Blizanci su stigli na svet prevremeno, u 33. nedelji, i odmah su prebačeni na intenzivnu negu.

"Bilo je čudno. Nisu izgledali kao "moji", i nije bilo onog naleta ljubavi koji sam osetila sa svojom decom."

Porođaj i postpartalni period bili su pakao. Dok se borila sa hormonima i gubitkom veze sa Oliverom, morala je da rešava pravni haos jer je biološki otac, Džejms, morao zvanično da se odrekne prava. Da bi ga pronašli, novi roditelji su morali da angažuju privatnog detektiva.

Kejtlin Legasi o surogat majčinstvu Foto: Printscreen/Instagram/surrogacy_rocks_my_socks

Iz haosa do srećnog kraja

Nakon šest nedelja agonije, usvajanje je završeno. Kejtlin je osetila neizmerno olakšanje znajući da su bebe na sigurnom. Iako ju je ovo iskustvo koštalo zdravlja i stabilnosti, ostala je u kontaktu sa Sofi i Robom i srećna je što deca odrastaju u domu punom ljubavi.

Uprkos svemu, ona nije odustala od surogat majčinstva. Kasnije je, ovog puta isključivo preko proverenih agencija, pomogla još četiri para da dobiju potomstvo.

"Ne znam da li ću ikada preboleti ogorčenost zbog onoga što su Alis i Džejms uradili, i meni i bebama. Ipak, iz tog haosa nastalo je nešto prelepo - srećna porodica na koju ću uvek biti ponosna."

Pogledajte video: Iskustvo surogat majke