da li ste znali

Kako se približava Uskrs, u mnogim domovima već počinju pripreme za farbanje jaja, a uz prazničnu atmosferu i mirise iz kuhinje često se zaboravlja na ono što ostaje posle kuvanja. Voda u kojoj su se kuvala jaja najčešće završi u sudoperi, iako bi mogla da bude veoma korisna u domaćinstvu.

Još su naše bake govorile da ovu tečnost ne treba bacati tek tako, a danas se sve češće ističe da ona zaista može imati praktičnu primenu, naročito kada je reč o nezi biljaka.

Zašto je voda od kuvanih jaja korisna

Koliko dugo se kuvaju jaja, a da ne puknu

Ljuska jajeta najvećim delom sastavljena je od kalcijum-karbonata, a tokom kuvanja deo minerala prelazi u vodu. Upravo zbog toga ova tečnost može sadržati tragove kalcijuma, magnezijuma i fosfora, pa mnogi smatraju da može biti korisna kao prirodna prihrana za biljke.

Umesto da se odmah prospe, ohlađena voda od jaja može da se iskoristi kao jednostavno i prirodno rešenje za prihranu cveća i baštenskih kultura.

Dobra pomoć za sobne biljke

Posle zime mnoge sobne biljke deluju iscrpljeno, listovi im gube sjaj, a rast postaje sporiji. U takvim situacijama dodatna mineralna podrška može im prijati, posebno ako zemljištu nedostaju hranljive materije važne za razvoj korena i listova.

Ako je voda u kojoj su se kuvala jaja potpuno ohlađena i nije posoljena, može da posluži za zalivanje sobnog cveća. Na taj način biljke dobijaju prirodnu prihranu bez dodatne hemije.

Važno pravilo: voda ne sme da bude slana

Jedna stvar je posebno važna — voda koja će se koristiti za biljke mora biti bez soli. Ukoliko je u nju dodavana so, takva tečnost nije pogodna za zalivanje, jer može da ošteti koren i naruši kvalitet zemljišta u saksiji ili bašti.

Zbog toga se preporučuje da se za ovu namenu koristi isključivo voda od jaja koja su kuvana bez ikakvih dodataka.

Korisna i za baštu i povrtnjak

Voda od kuvanih jaja može da bude korisna i u bašti, naročito za biljke kojima prija dodatni kalcijum. Povrće poput paradajza i paprike često traži hranljive materije koje utiču na pravilan razvoj plodova, pa se ovakva prirodna prihrana često navodi kao dobar saveznik tokom sezone rasta.

Zalivanje ohlađenom vodom od jaja može da pomogne da biljke budu jače i otpornije, a mnogi je rado koriste kao jednostavan kućni trik u baštovanstvu.

Ako farbate jaja u lukovini, voda može biti još korisnija

Ukoliko se jaja kuvaju u lukovini, odnosno u ljuskama crnog luka, preostala voda može imati dodatnu vrednost. Lukovina je odavno poznata u narodnoj tradiciji, pa se veruje da takva tečnost može da pomogne biljkama i da doprinese zdravijem zemljištu.

Zbog toga mnogi ovu vodu koriste ne samo kao prihranu, već i kao dodatnu pomoć u nezi biljaka.

Kako pravilno da iskoristite ovu vodu

Nakon kuvanja jaja, vodu treba ostaviti da se potpuno ohladi, najbolje nekoliko sati na sobnoj temperaturi. Tek tada može da se koristi za zalivanje.

Nikada ne treba sipati vrelu ili toplu vodu direktno u saksije, jer visoka temperatura može da ošteti koren biljke. Ohlađena tečnost može se čuvati u flaši ili bokalu na tamnijem mestu, ali je najbolje upotrebiti je u roku od nekoliko dana.

Pre samog zalivanja dovoljno je da je blago promešate, kako bi se minerali ravnomernije rasporedili.

Šta ako su korišćene kupovne boje

Ako planirate da vodu od jaja iskoristite za zalivanje cveća ili baštenskih biljaka, najsigurnije je da koristite onu u kojoj su jaja kuvana bez hemijskih dodataka ili su farbana prirodnim sastojcima.

Ukoliko su u vodi bile jake kupovne boje iz kesice, bolje je da je ne koristite za biljke, naročito ako niste sigurni u njen sastav.

