Predmet koji svakog dana koristimo nikako nemojte držati na stolu na Veliki petak i Uskrs: Veruje se da donosi nesreću
Uskrs je jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika, ali sa sobom nosi i brojna pravila i običaje kojih se pridržavamo. Dok pažljivo biramo šta ćemo pripremiti za prazničnu trpezu, postoje i stvari koje, prema verovanju, ne bi trebalo da se nađu na stolu.
Jedan predmet posebno se izdvaja kao nepoželjan, jer se smatra simbolom zla i loše energije u domu.
Koji predmet nikako ne treba da bude na stolu
Prema narodnim verovanjima i hrišćanskoj simbolici, nož ne bi trebalo da bude na uskršnjoj trpezi.
Veruje se da ovaj predmet simbolizuje nasilje, ubod i zlo, pa se zbog toga izbegava tokom velikih praznika poput Velikog petka i Uskrsa.
Upravo zato, u mnogim domovima se hrana unapred priprema tako da za stolom nema potrebe za sečenjem, već se sve služi spremno za posluženje.
Zašto je simbolika važna tokom Uskrsa
Uskrs nosi snažnu poruku mira, praštanja i novog početka. Zbog toga se vodi računa da atmosfera u domu bude spokojna, bez elemenata koji simbolizuju sukob ili negativnost.
Trpeza nije samo mesto gde jedemo, već ima i simboličko značenje - okuplja porodicu i predstavlja zajedništvo, pa se veruje da svaki detalj na njoj ima svoju energiju.
Kako da pripremimo uskršnju trpezu po običajima
Ako želimo da ispoštujemo tradiciju, fokus stavljamo na:
- crvena jaja kao simbol života i vaskrsenja
- jednostavna, domaća jela
- mirnu i porodičnu atmosferu
Istovremeno izbegavamo predmete i postupke koji narušavaju simboliku praznika.
