Slušaj vest

Uskrs je jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika, ali sa sobom nosi i brojna pravila i običaje kojih se pridržavamo. Dok pažljivo biramo šta ćemo pripremiti za prazničnu trpezu, postoje i stvari koje, prema verovanju, ne bi trebalo da se nađu na stolu.

Jedan predmet posebno se izdvaja kao nepoželjan, jer se smatra simbolom zla i loše energije u domu.

Koji predmet nikako ne treba da bude na stolu

Prema narodnim verovanjima i hrišćanskoj simbolici, nož ne bi trebalo da bude na uskršnjoj trpezi.

Veruje se da ovaj predmet simbolizuje nasilje, ubod i zlo, pa se zbog toga izbegava tokom velikih praznika poput Velikog petka i Uskrsa.

Upravo zato, u mnogim domovima se hrana unapred priprema tako da za stolom nema potrebe za sečenjem, već se sve služi spremno za posluženje.

Uskršnja trpeza Foto: Dzinnik Darius / Panthermedia / Profimedia

Zašto je simbolika važna tokom Uskrsa

Uskrs nosi snažnu poruku mira, praštanja i novog početka. Zbog toga se vodi računa da atmosfera u domu bude spokojna, bez elemenata koji simbolizuju sukob ili negativnost.

Trpeza nije samo mesto gde jedemo, već ima i simboličko značenje - okuplja porodicu i predstavlja zajedništvo, pa se veruje da svaki detalj na njoj ima svoju energiju.

Kako da pripremimo uskršnju trpezu po običajima

Ako želimo da ispoštujemo tradiciju, fokus stavljamo na:

- crvena jaja kao simbol života i vaskrsenja
- jednostavna, domaća jela
- mirnu i porodičnu atmosferu

Istovremeno izbegavamo predmete i postupke koji narušavaju simboliku praznika.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

