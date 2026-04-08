Šaranje jaja prirodnim voskom za mnoge porodice nije samo način ukrašavanja za Uskrs, već pravi mali ritual koji se godinama prenosi s kolena na koleno. Upravo tako je i u mnogim domovima gde se ovaj običaj vezuje za Veliki petak, za okupljanje dragih žena iz komšiluka, prijateljica i porodice, uz kafu, razgovor i posebno praznično raspoloženje.

Sve se ponavlja gotovo po istom redosledu — iste pisaljke, isti vosak, ista atmosfera i ista želja da svako jaje bude posebno. Nekome tog dana ide bolje, nekome slabije, neko brzo odustane, a neko iznenadi sve i napravi najlepše šare. Ipak, ono što je sigurno jeste da ovaj običaj uvek nosi posebnu draž.

Foto: Pancer Václav / ČTK / Profimedia

Tehnika koja traži strpljenje i mir

Na prvi pogled može delovati da je šaranje jaja voskom veoma komplikovano i da ga je teško savladati. Međutim, oni koji godinama čuvaju ovu tradiciju kažu da nije presudna posebna veština, već strpljenje, smirenost i dobra koncentracija.

Ovo nije posao koji može da se završi na brzinu. Naprotiv, potrebno je da se čovek umiri, usredsredi i polako prepusti samom procesu. Kada postoji nervoza ili žurba, šare retko ispadnu onako kako ste zamislili.

Foto: Nataliia Samoilova / Alamy / Profimedia

Zato se ovaj način ukrašavanja jaja doživljava gotovo kao mali praznični obred — uz plamen sveće, tišinu ili lagan razgovor i mnogo pažnje u svakom potezu.

Gde se nabavlja vosak i kako se pravi pisaljka

Za ovu tehniku koristi se prirodni vosak, koji se najčešće kupuje kod pčelara, na pijaci ili u specijalizovanim pčelarskim radnjama.

Pisaljka za šaranje obično se pravi ručno, od komadića drveta, vrha penkala i malo žice. Na vrhu drvceta napravi se zasek po sredini, u njega se postavi metalni deo penkala, a zatim se sve dodatno učvrsti žicom.

Foto: Nataliia Samoilova / Alamy / Profimedia

Upravo taj jednostavan alat koristi se za nanošenje voska na ljusku jajeta i iscrtavanje željenih motiva.

Kako izgleda postupak šaranja jaja voskom

Za rad je potrebna jedna sveća koja gori sve vreme dok ukrašavate jaja. Komadić voska se naizmenično zagreva na plamenu i mesi prstima dok ne postane tamniji i mekši za rad.

Po ustaljenoj navici u mnogim kućama, taj vosak se zatim zalepi za nokat leve ruke. U istoj toj ruci drži se i živo jaje, dok se desnom rukom upravlja pisaljkom.

Foto: juraj kral / Alamy / Profimedia

Vrh pisaljke se zagreva na plamenu, zahvata se mala količina voska i onda se njime polako „piše“ po jajetu. Taj postupak se ponavlja mnogo puta, jer se vosak nanosi postepeno, liniju po liniju, detalj po detalj.

Upravo zato je za ovaj način ukrašavanja potrebno dosta vremena, volje i smirenosti.

Farbanje jaja nakon šaranja

Kada su jaja ukrašena voskom, farbaju se slično kao i ostala, ali uz jednu važnu razliku. Ovakva jaja treba stavljati u hladnu vodu, a ne u već proključalu.

I pored pažljivog rada, rezultat nije uvek isti, jer svako jaje drugačije prima i vosak i boju.Nekada šara ispadne savršeno, nekada manje uspešno, ali upravo u tome i jeste deo čari ovog starog običaja.

Pogledajte u galeriji nekoliko primera ovako ofarbanih jaja:

Uskršnja jaja ukrašena prirodnim voskom tradicionalnom tehnikom šaranja Foto: Iva Vagnerova / Česká ilustrační fotografie / Profimedia, Krystyna Szulecka / Alamy / Profimedia

Vosak se ne skida tokom farbanja, jer upravo on štiti delove ljuske na koje je nanet. Kada se jaje potopi u boju i kuva, pigment se prima samo na mestima koja nisu premazana voskom, dok linije i šare iscrtane voskom ostaju sačuvane. Vosak se uklanja tek nakon farbanja, kada se jaje obriše, pa se tada jasno vide svetli ukrasi na obojenoj ljusci.

Ako i dalje ne razumete tehniku pogledjte objašnjenje u videu ispod:

Šaranje jaja voskom Izvor: TikTok/the.herbarium

Najlepši su bogati i tradicionalni motivi

Kod šaranja voskom najčešće se biraju tradicionalni motivi, a mnogi smatraju da su najlepša upravo ona jaja na kojima je šara gusta, bogata i ispunjena sitnim detaljima.

