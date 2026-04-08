Za Vaskrsfarbanje jaja je jedan od najlepših običaja u kojem uživaju i mladi i stari. Svake godine osmišljavaju se nove tehnike za dekoraciju, ali se mnogi ne odriču ni onih dobro oprobanih.

Mramorna jaja sa ljuskama luka (lukovinom) dobijaju se prirodnim putem tako što se jaja pokvase, uvaljaju u iseckane ljuske, umotaju u gazu ili najlon čarapu i kuvaju. Za izraženiji mermerni efekat dodaju se sirće i so, što rezultira prelepim šarama u nijansama braon, žute i crvene boje.

mramorna jaja Foto: Printscreen/Kuvajmolako

Postupak pripreme:

Usitnite ljuske crnog, belog i ljubičastog luka što više možete. Jaja potopite u vodu, uvaljajte u usitnjenu lukovinu i čvrsto zamotajte u komadiće gaze ili stare čarape, vezujući krajeve. Stavite jaja u šerpu sa vodom, dodajte 4 kašike sirćeta i kašiku soli.

Kuvajte oko 10-15 minuta nakon ključanja. Ostavite jaja da se ohlade u vodi, a zatim skinite gazu i premažite ih uljem za sjaj.

Za još intenzivniji efekat, može se dodati i hibiskus za ljubičaste tonove.