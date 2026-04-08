Sa ova 2 prirodna sastojka dobićete prelepu zelenu boju uskršnjih jaja
Ako želite da vaša uskršnja jaja zablistaju u sofisticiranoj, nežnoj maslinasto zelenoj nijansi, a da pritom izbegnete veštačke boje i hemijske dodatke, ova tehnika je savršena za vas.
Kombinacija kurkume i hibiskusa stvara elegantnu, zemljanu boju koja prelepo izgleda na beloj ljusci jaja, a istovremeno je potpuno bezbedna za upotrebu.
Osim što je jednostavna, ova metoda vam omogućava da eksperimentišete sa intenzitetom nijanse. Što duže jaja ostanu u tečnosti, boja postaje dublja i bogatija.
Sastojci:
10 jaja
2 kašike kurkume
5 kesica čaja od hibiskusa
voda – dovoljno da prekrije jaja
Priprema:
1. korak: Pranje jaja
Operite jaja sodom bikarbonom pre kuvanja. Stavite ih u šerpu i prelijte vodom. U galeriji ispod pogledajte kako da jaja ne popucaju tokom kuvanja.
2. korak: Dodavanje čaja i začina
Dodajte kurkumu i hibiskus čaj (rastresiti ili kesice).
3. korak: Kuvanje
Stavite na vatru da provri, pa kuvajte 12 minuta. Isključite šporet. Za intenzivniju maslinasto zelenu boju, ostavite jaja u tečnosti još 30–40 minuta.
4. korak: Drugo pranje
Prebacite jaja u hladnu vodu i isperite ostatke čaja. Ostavite da se osuše.
5. korak: Premazivanje
Za sjajnu površinu, kada se osuše, premažite ih malo ulja i obrišite papirnim ubrusom.
(Kurir.rs/Stvarukusa)