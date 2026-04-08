Ako želite da vaša uskršnja jaja zablistaju u sofisticiranoj, nežnoj maslinasto zelenoj nijansi, a da pritom izbegnete veštačke boje i hemijske dodatke, ova tehnika je savršena za vas.

Kombinacija kurkume i hibiskusa stvara elegantnu, zemljanu boju koja prelepo izgleda na beloj ljusci jaja, a istovremeno je potpuno bezbedna za upotrebu.

Osim što je jednostavna, ova metoda vam omogućava da eksperimentišete sa intenzitetom nijanse. Što duže jaja ostanu u tečnosti, boja postaje dublja i bogatija.

Sastojci:

10 jaja

2 kašike kurkume

5 kesica čaja od hibiskusa

voda – dovoljno da prekrije jaja

Zelena uskršnja jaja Foto: Alla Rudenko / Panthermedia / Profimedia

Priprema:

1. korak: Pranje jaja

Operite jaja sodom bikarbonom pre kuvanja. Stavite ih u šerpu i prelijte vodom. U galeriji ispod pogledajte kako da jaja ne popucaju tokom kuvanja.

2. korak: Dodavanje čaja i začina

Dodajte kurkumu i hibiskus čaj (rastresiti ili kesice).

3. korak: Kuvanje

Stavite na vatru da provri, pa kuvajte 12 minuta. Isključite šporet. Za intenzivniju maslinasto zelenu boju, ostavite jaja u tečnosti još 30–40 minuta.

4. korak: Drugo pranje

Prebacite jaja u hladnu vodu i isperite ostatke čaja. Ostavite da se osuše.

5. korak: Premazivanje

Za sjajnu površinu, kada se osuše, premažite ih malo ulja i obrišite papirnim ubrusom.