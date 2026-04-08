Ako želite da vaša uskršnja jaja zablistaju u sofisticiranoj, nežnoj maslinasto zelenoj nijansi, a da pritom izbegnete veštačke boje i hemijske dodatke, ova tehnika je savršena za vas.

Kombinacija kurkume i hibiskusa stvara elegantnu, zemljanu boju koja prelepo izgleda na beloj ljusci jaja, a istovremeno je potpuno bezbedna za upotrebu.

Osim što je jednostavna, ova metoda vam omogućava da eksperimentišete sa intenzitetom nijanse. Što duže jaja ostanu u tečnosti, boja postaje dublja i bogatija.

Sastojci:
10 jaja
2 kašike kurkume
5 kesica čaja od hibiskusa
voda – dovoljno da prekrije jaja

Zelena uskršnja jaja Foto: Alla Rudenko / Panthermedia / Profimedia

Priprema:
1. korak: Pranje jaja
Operite jaja sodom bikarbonom pre kuvanja. Stavite ih u šerpu i prelijte vodom. U galeriji ispod pogledajte kako da jaja ne popucaju tokom kuvanja.

2. korak: Dodavanje čaja i začina
Dodajte kurkumu i hibiskus čaj (rastresiti ili kesice).

3. korak: Kuvanje
Stavite na vatru da provri, pa kuvajte 12 minuta. Isključite šporet. Za intenzivniju maslinasto zelenu boju, ostavite jaja u tečnosti još 30–40 minuta.

4. korak: Drugo pranje
Prebacite jaja u hladnu vodu i isperite ostatke čaja. Ostavite da se osuše.

5. korak: Premazivanje
Za sjajnu površinu, kada se osuše, premažite ih malo ulja i obrišite papirnim ubrusom.

(Kurir.rs/Stvarukusa)

Ne propustiteŽenaMramorna jaja sa lukovinom: Evo kako da napravite ova remek dela uz pomoć samo nekoliko sastojaka
Screenshot 2026-04-08 164905.png
ZanimljivostiVelika sreda je dan tišine i molitve: Na ovaj dan nema slavlja ni muzike, a evo šta žene nikako ne smeju da rade
Žena sa maramom na glavi se krsti u crkvi pred upaljenim svećama
ŽenaTri obavezne boje jaja za Uskrs: Nose moćnu simboliku i obavezne su u vašoj korpi
114389-uskrsnjajaja-ff.jpg
ŽenaZbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku
Uskršnja jaja ofarbana u lukovini

Kako da ofarbate jaja za Uskrs cveklom Izvor: Facebook/Просто і Смачно / Simple and Delicious