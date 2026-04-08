Mnoge ljubiteljke lepote koriste preparate za tamnjenje kože, bilo da je reč o toniranim kremama tokom leta ili profesionalnom sprej-tenu pred važan događaj. Međutim, tri žene otišle su korak dalje i priznale da su postale zavisne od toga da budu što tamnijeg tena.

Foto: Printscreen Youtube Truly

Počelo iz radoznalosti, preraslo u opsesiju

Megan (19) počela je da koristi solarijum sa samo 16 godina, ali danas priznaje da ne može da prestane i da bi volela da nikada nije ni počela.

„Mama je iznela solarijum iz garaže i pomislila sam da ga isprobam dok je ona na poslu“, ispričala je.

Čak je računala koliko struje troši kako bi mogla krišom da dopuni brojilo, a da njena majka ništa ne primeti. Danas ide u profesionalni solarijum četiri puta nedeljno po oko 15 minuta, ali i dalje koristi kućni aparat dodatnih 25 minuta, uz to što prima i injekcije za tamnjenje čak pet puta nedeljno.

Zavisnice od solarijuma

Dešava se čak i da, odmah po povratku iz salona, ponovo legne u solarijum kod kuće kako bi postigla što tamniji ten.

Iako kaže da joj preplanuli izgled podiže samopouzdanje, svesna je i ozbiljnih posledica.

Strah od posledica, ali bez snage da stane

Megan priznaje da ima mnogo mladeža i da je nedavno primetila promenu na stomaku koja ju je zabrinula. Zakazala je pregled, ali se uplašila i nije ušla kod lekara.

Njena majka i baka pokušavale su da joj pomognu i ponovo zakažu pregled, ali ona odbija.

„Ponekad plačem nakon solarijuma jer znam kakvu štetu nanosim koži, ali mislim da sam otišla predaleko“, rekla je.

Kasnije je počela da koristi i injekcije za tamnjenje, što je dodatno pogoršalo njenu opsesiju.

Foto: Printscreen Youtube Truly

Slična priča i kod drugih mladih žena

Hana je još jedna devojka koja je razvila zavisnost od solarijuma. Umorna od stalnog nanošenja preparata za samopotamnjivanje, prešla je na solarijum i ubrzo zavolela rezultate toliko da je u to uključila i svog brata Benjamina.

Kasnije su oboje počeli da koriste injekcije za tamnjenje.

„Postalo je opsesija više nije bilo da se osećam bolje, već da jednostavno moram da budem tamna“, priznala je.

I ona se suočila sa kritikama na društvenim mrežama, ali kaže da je na to već navikla. Iako u porodici ima slučajeva raka, tvrdi da nije previše zabrinuta i da će samo pratiti eventualne promene na koži.

Ozbiljni zdravstveni rizici

Stručnjaci upozoravaju da je korišćenje solarijuma povezano sa značajno povećanim rizikom od melanoma, najopasnijeg oblika raka kože.

Osobe koje koriste solarijum imaju oko 20 odsto veći rizik od razvoja melanoma, dok se kod onih koji počnu pre 35. godine rizik povećava čak za 87 odsto.

Solarijumi emituju UV zračenje koje je često jače od podnevnog mediteranskog sunca samo 20 minuta u solarijumu može biti jednako kao četiri sata na suncu.

Foto: Printscreen Youtube Truly

Prema podacima organizacije Cancer Research UK, broj obolelih od melanoma porastao je za 45 odsto od 2004. godine, a rak kože danas je jedan od najčešćih oblika karcinoma u Velikoj Britaniji.

(Kurir.rs/TheSun)