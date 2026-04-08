Do Vaskrsa ima još samo nekoliko dana, a domaćice su u potrazi za najkreativnijim bojama za dekorisanje uskršnjih jaja. Tehnika koja je osvojila internet je ona u kojoj se koristi boja za kolače.

Proces farbanja je veoma jednostavan, a dobijaju se unikatne šare te će svako jaje biti potpuno drugačije. 

Šta vam je potrebno?

•kuvana bela jaja
•tečne boje za kolače
•sirće
•ubrus
•gumica

 Postupak:
1. Sipajte prvo vruću vodu u nekoliko čaša, a zatim i sirće
2. Dodajte boju za kolače u čaše
3. Stavite po kašičicu od svake boje na ubrus, a potom ubacite i jaje u to
4. Ubrus vežite gumicom i ostavite da se boja osuši
5. Nakon 20 minuta skinite ubrus i videćete kako je jaje primilo divne šare

Farbanje jaja sodom bikarbonom i bojama za kolače Izvor: TikTok/kelly.oester