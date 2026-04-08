Fantastičan trik za šare koje izgledaju kao remek dela na vaskršnjim jajima.
Farbanje jaja bojama za kolače: Dobićete fantastične šare zahvaljujući jednom predmetu koji svi imamo u kuhinji (VIDEO)
Do Vaskrsa ima još samo nekoliko dana, a domaćice su u potrazi za najkreativnijim bojama za dekorisanje uskršnjih jaja. Tehnika koja je osvojila internet je ona u kojoj se koristi boja za kolače.
Proces farbanja je veoma jednostavan, a dobijaju se unikatne šare te će svako jaje biti potpuno drugačije.
Šta vam je potrebno?
•kuvana bela jaja
•tečne boje za kolače
•sirće
•ubrus
•gumica
Postupak:
1. Sipajte prvo vruću vodu u nekoliko čaša, a zatim i sirće
2. Dodajte boju za kolače u čaše
3. Stavite po kašičicu od svake boje na ubrus, a potom ubacite i jaje u to
4. Ubrus vežite gumicom i ostavite da se boja osuši
5. Nakon 20 minuta skinite ubrus i videćete kako je jaje primilo divne šare
