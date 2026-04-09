Nakon što su jaja ofarbana i osušena, nastupa trenutak dekoracije koji najviše raduje mališane. Međutim, često se dešava da se obične nalepnice naberu na zaobljenoj površini jajeta ili da se odlepe čim se farba osuši. Da bi vaša vaskršnja trpeza izgledala besprekorno, primenite ove jednostavne trikove koji garantuju da će svaka nalepnica stajati kao "salivena".

Podsećamo, prema našim običajima, jaja možete farbati i ukrašavati sutra, na Veliki petak, kao i na Veliku subotu.

1. Odmašćivanje je ključ uspeha

Najčešći razlog zašto se nalepnice odlepljuju jeste masna ljuska. Mnoge domaćice odmah nakon farbanja premažu jaja uljem radi sjaja, a zatim pokušavaju da lepe sličice. Redosled mora biti drugačiji: prvo zalepite dekoraciju na čisto i potpuno suvo jaje, a tek onda ga namažite uljem, pazeći da ne prelazite previše preko same nalepnice.

Kako pravilno nalepiti nalepnicu na vaskršnja jaja Foto: Tatiana Dyuvbanova / Alamy / Profimedia

2. Trik sa toplim jajetom

Nalepnice se mnogo bolje primaju na jaja koja su još uvek blago topla. Toplota pomaže lepku na poleđini sličice da se blago rastopi i bolje poveže sa porama ljuske. Ako su se jaja već ohladila, možete ih na kratko držati u toplim dlanovima pre lepljenja.

3. Kako sprečiti gužvanje?

Pošto je jaje ovalnog oblika, ravna nalepnica će se prirodno nabrati na ivicama. Da biste to izbegli, primenite jedan od ova dva metoda:

Mali zarezi : Ako je nalepnica veća ili okrugla, makazama napravite dva-tri minimalna zareza na ivicama nalepnice ka centru. Kada je zalepite, ti delovi će se blago preklopiti i nalepnica će savršeno ispratiti krivinu jajeta bez "falta".

: Ako je nalepnica veća ili okrugla, makazama napravite dva-tri minimalna zareza na ivicama nalepnice ka centru. Kada je zalepite, ti delovi će se blago preklopiti i nalepnica će savršeno ispratiti krivinu jajeta bez "falta". Lepljenje iz centra: Uvek pritisnite prvo sredinu nalepnice na jaje, a zatim prstima lagano izvlačite vazduh ka spoljnim ivicama.

4. Fen za kosu kao "tajno oružje"

Ako koristite deblje nalepnice koje su krute, nakon što ih postavite na jaje, nakratko ih zagrejte fenom za kosu podešenim na srednju temperaturu (oko 10-15 sekundi). Topao vazduh će omekšati materijal i lepak, pa ćete moći prstima da ih potpuno zagladite tako da prate oblik ljuske bez ijednog nabora.

5. Fiksiranje belancetom

Ako primetite da se ivica nalepnice ipak podiže, upotrebite "prirodni lepak" – malo umućenog belanceta. Čačkalicom nanesite mrvicu belanceta ispod ivice koja se odlepljuje i pritisnite. Kada se osuši, belance će postati providno i držaće nalepnicu čvrsto na mestu.

Uz ove sitne trikove, vaša vaskršnja jaja će izgledati kao iz profesionalnog kataloga, a deca će biti ponosna na svoja mala remek-dela koja se neće pokvariti do nedeljnog ručka.

